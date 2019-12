Sénégal: La représentante-résidente du FNUAP appelle à "se concentrer" sur les engagements de la CIPD 25

Dakar — La représentante-résidente du Fonds des Nations Unies pour la population au Sénégal, Cécile Compaoré Zougrana, a appelé lundi à "se concentrer" sur la mise en œuvre des engagements pris à la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD+25) organisée à Nairobi (Kenya) du 12 au 14 novembre dernier.

"Pour tirer parti de l'élan créé à Nairobi, il est opportun de se concentrer sur la manière dont les +Engagements de Nairobi+ seront mis en œuvre avec toutes les parties prenantes pour accélérer et étendre l'impact à tous les niveaux, national, régional, global", a indiqué Cécile Compaoré Zougrana à l'atelier de partage et de dissémination des résultats de la Conférence Internationale sur la Population et le Développement (CIPD)+25.

Cet atelier, organisé par la Direction du Développement du Capital Humain (DDCH) "est une occasion de poser les jalons qui feront, sans nul doute, progresser l'agenda national sur la mise en œuvre du plan d'action de la CIPD +25, avec la mobilisation collective de l'Etat, des partenaires au développement, de la société civile, des ONG, des leaders communautaires, du secteur privé" a-t-elle ajouté.

Selon Mme Zougrana, "c'est également une plateforme pour tracer la voie à suivre vers une politique concertée et multisectorielle menant à la réalisation des actions inachevées du Programme d'Action de la CIPD".

Le sommet de Nairobi qui avait pour le thème "La CIPD25 : Accélérer les promesses".

A cette occasion, 1254 engagements avaient été pris par la communauté internationale en vue de mettre fin à "la mortalité maternelle,

répondre à la demande de contraceptifs et protéger les femmes et les filles contre la violence d'ici 2030", a rappelé Cécile Compaoré Zougrana.

Elle a ajouté que les engagements du Sénégal portent "sur le renforcement du leadership, de l'autonomisation économique des femmes et des filles, de l'employabilité des jeunes ainsi que la poursuite des programmes de lutte contre les violences basées sur le genre, les mariages d'enfants, les mutilations génitales féminines et autres pratiques néfastes".

Présidant l'ouverture de cet atelier en présence de la délégation nationale de Nairobi, du corps diplomatique et de la société civile, le Directeur général de la Planification et des Politiques Economiques (DGPPE) a souligné que "de la même manière que la conférence du Caire 1994 a marqué un tournant pour l'avenir des femmes et des filles, le sommet de Nairobi restera dans les mémoires comme un tournant décisif".

Ce sommet "a permis la prise de décisions fort utiles qui permettront d'éviter des millions de décès maternels, infanto-juvéniles, de réduire substantiellement les inégalités économiques et sociales et de capturer le dividende démographique pour faire prospérer les économies des différents pays", a-t-il salué.

Selon Mouhamadou Bamba Diop, "les objectifs visés étaient entre autres de favoriser l'accès universel aux services de santé reproductifs de qualité, d'accroître les financements pour mener à bien le Programme d'action de la CIPD et pérenniser les acquis, de tirer parti de la diversité démographique pour stimuler la croissance économique et parvenir à un développement durable et de mettre fin aux violences basées sur le genre".

"Il est heureux de constater que les décideurs et l'ensemble des parties prenantes se sont engagés à travailler ensemble pour atteindre les résultats transformateurs que sont : zéro décès maternels évitables, zéro besoin non satisfait en planification familiale, zéro violence basée sur le genre", a-t-il souligné.