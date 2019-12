Congo-Kinshasa: Bruits de remaniement du gouvernement

Fusion de certains ministères, remue-ménage au CACH et retour des caciques du FCC

Le gouvernement Ilunga Ilunkamba atteindra bientôt la barre symbolique de 100 jours. C'est l'heure d'un bilan à mi-parcours pour en mesurer l'efficacité. Ce vendredi, le chef de l'État Félix Tshisekedi s'adresse au Parlement réuni en congrès. L'exercice est solennel. Pour le président de la République, c'est aussi l'occasion de faire le point des étapes parcourues face aux défis à relever. Le gouvernement sera au cœur de ce discours. Trois mois après sa mise en place, l'exécutif central tourne au ralenti. Félix Tshisekedi pensait se servir de la jeunesse pour apporter un sang nouveau à l'action gouvernementale. Contre toute attente, c'est l'amateurisme qui est au rendez-vous. Dans la ville haute, des bruits d'un remaniement s'amplifient. Objectif : rectifier le tir.

Entre la nomination du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, en mai dernier, et la formation du gouvernement, début septembre 2019, il a fallu plus de quatre mois de tractations entre les deux partenaires de la coalition, à savoir le FCC et le CACH, pour aboutir à la formation d'un gouvernement de 65 membres. Les derniers instants de ces négociations ont été marqués par le souci du chef de l'État Félix Tshisekedi de promouvoir les jeunes aux plus hautes fonctions de l'État. C'est cette volonté que le Premier ministre a traduit dans la composition de son gouvernement, en plaçant dans différents postes, des jeunes sans aucune expérience antérieure du gouvernement. Dans l'opinion, tout le monde a applaudi. Mais, à peine trois mois, la machine gouvernementale présente des signes de faiblesse.

Au-delà de ces jeunes promus à la surprise générale des caciques du FCC et du CACH, d'autres membres du gouvernement, inconnus du grand public, découvraient pour la première fois les fonctions gouvernementales. C'est l'innovation tant revendiquée par le chef de l'État. Félix Tshisekedi pensait en tirer profit pour imprimer la rupture avec la vieille classe politique qui n'était plus en odeur de sainteté avec le peuple.

Trois mois seulement après, le constat est amer : le gouvernement Ilunga Ilunkamba bat de l'aile. Il tâtonne, ne sachant pas par quel bout affronter les nombreux défis qui se dressent au pays. Et lorsqu'il s'agit de s'engager résolument dans la voie de l'action, des querelles intestines entre membres d'une équipe gouvernementale prennent le dessus.

Ainsi, trois mois après sa nomination, le gouvernement Ilunga baigne encore dans le vide. Il peine à retrouver ses repères et ses marques. Entre les jeunes et les plus âgés incorporés dans cette équipe, on n'est plus loin d'un conflit de génération qui ne dit pas encore son nom. Dans l'opinion publique, tous les avis convergent dans ce sens.

Dans ces conditions, il faut craindre qu'une atonie généralisée gagne l'exécutif national. Nombre d'observateurs pensent que l'édifice laborieusement mis en place en septembre dernier n'a pas donné entière satisfaction. Le chef de l'État et le Premier ministre envisagent déjà une refonte du gouvernement. Pour ce faire, des exigences de satisfaire la clientèle politique passée, c'est l'efficacité qui est désormais recherchée.

Après tout ce temps, le président Félix Tshisekedi a pu se rendre compte de l'inefficacité de nombreux collaborateurs tant de son cabinet que du gouvernement. Le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a, de son côté, jugé ses ministres. Certains ne sont pas à la hauteur de la tâche leur confiée, se dit-on dans les couloirs de la Primature.

Pour cette raison, des fusions sont attendues au sein des ministères. Dans le contexte de resserrement budgétaire, pris en compte les négociations engageés avec le Fonds monétaire international, le gouvernement est porté vers l'économie des moyens. L'option de restreindre l'équipe gouvernementale est sérieusement envisagée - le nombre élevé de ministres n'ayant pas fait ses preuves depuis septembre 2019.

En plus de l'efficacité, c'est la cohésion et la cohérence des démarches politiques qui est en jeu.

Le CACH fait le ménage

Selon les échos en provenance de la présidence de la République, c'est au sein du CACH que le désir de remaniement est plus vif. En effet, la coalition formée entre Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe se dit déçue des choix portés dans le gouvernement Ilunga Ilunkamba. Un grand ménage se prépare dans le CACH pour plus d'efficacité dans l'action gouvernementale.

Des scandales à répétition comme la gestion de l'affaire du gouvernorat du Kongo central ont convaincu, y compris au Front commun pour le Congo, de la nécessité de réduire l'équipe et de placer des vertébrés. Les clients doivent débarrasser le plancher.

Dans les rangs du FCC, le silence de bonzes de la famille politique de Joseph Kabila pendant ces trois derniers mois a suscité maintes interrogations. Écartés du gouvernement Ilunga Ilunkamba par la seule volonté de Félix Tshisekedi, les caciques du FCC sont sur le point de prendre leur revanche. En s'appuyant sur une équipe de néophytes, Félix Tshisekedi croyait rompre avec le passé et se lancer dans une nouvelle dynamique. Hélas ! La complexité des affaires gouvernementales a fini par ébranler cette détermination. Si bien que le chef de l'État se trouve dans l'obligation de se tourner vers ceux qui ont le profil requis pour des fonctions dans le gouvernement.

Au FCC, on n'exclut donc plus un come back de ceux qui ont arpenté régulièrement les couloirs du gouvernement pendant les 18 ans de règne de Joseph Kabila.

Quoi qu'il en soit, un remaniement du gouvernement se prépare. Dans les deux camps, à savoir le FCC et le CACH, les tractations internes ont déjà été lancées. À la présidence, des sources proches de ce dossier rapportent que le chef de l'État s'est engagé à écourter le plus possible les discussions, pour ne pas créer une cassure dans la marche de l'État. Les uns et les autres sont donc appelés à la célérité dans la cooptation de leurs candidats.

Lorsqu'on connaît les difficultés des tractations politiques, ce réaménagement gouvernemental, plutôt qu'une refonte, pourrait intervenir dans un délai relativement court. Le Gouvernement Ilunga Ilunkamba II arrive ! La machine est en marche.