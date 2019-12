Madagascar: IMT-SEMCO - Délivrance de diplômes internationaux infalsifiables

L'Institut of Management and Tourism (IMT) se démarque des autres universités privées par la promotion de la création d'entreprise par ses étudiants sortants.

« Nous ne leur délivrons pas de diplômes tant qu'ils n'ont pas pu monter leurs propres projets », tient à préciser Alphine Raharisoabako, le directeur général de l'IMT, lors d'une conférence de presse organisée à l'hôtel Le Pavé à Antaninarenina, hier. Entre temps, « nous sommes plutôt ouverts sur le plan international. Et la majorité de nos étudiants ayant obtenu le diplôme de L3 deviennent également des cadres d'entreprises aux Etats-Unis, en Chine, au Canada et en Europe. Toutefois, des sociétés partenaires réclament des diplômes internationaux infalsifiables malgré le fait que nos étudiants soient reconnus par leurs compétences. Raison pour laquelle nous avons conclu un partenariat avec la société SEMCO International qui édite des diplômes infalsifiables et reconnus dans le monde », a-t-elle poursuivi.

Ininflammable et résistant à l'eau. L'IMT sera ainsi la première université privée à délivrer ce genre diplômes à compter de janvier 2020. Notons que SEMCO International, qui est maintenant représentée dans 16 pays, est la seule entreprise éditant ce diplôme infalsifiable dans le monde. « Cela se fait par gravage sur un papier spécifique et non pas avec de l'encre. Il comporte un 'QR Code' contenant toutes les informations de chaque étudiant. On peut également y apposer sa photo d'identité. En outre, le diplôme est ininflammable, indéchirable et résistant à l'eau », a expliqué Ny Rado Rafalimanana, le représentant de cette société à Madagascar. En revenant sur l'Institut of Management and Tourism, il travaille en étroite collaboration avec une centaine de sociétés oeuvrant entre autres dans les secteurs de l'hôtellerie, de la banque et autres pour pouvoir placer ses étudiants. Par ailleurs, cette université chrétienne appuie techniquement et financièrement les étudiants en Master 2 à la création de leurs propres entreprises, tout en respectant les normes internationales. Certains étudiants ont pu créer une entreprise de production d'articles de mode, d'autres disposent d'un fast-food dans la capitale. Il y a également ceux qui deviennent tour-opérateur chargé de l'accueil de touristes ayant choisi la destination Madagascar.