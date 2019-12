Angola: La compagnie Total prête à investir USD 2,5 milliards dans le bloc 17

Luanda — La compagnie pétrolière française « TOTAL » va investir 2,5 milliards de USD dans le bloc 17 d'offshore angolais, jusqu'en 2023, ce qui permettra à la filiale angolaise d'ajouter plus de 100 mille barils de pétrole à sa production journalière.

Localisé plus précisément dans le bassin du Congo, le bloc 17, situé à 140 km de la côte angolaise, produit près de 440 mille barils/jour. En 2015, ce bassin avait enregistré une hausse de production de 700 mille barils de pétrole/jour.

Reçu en audience par le Chef de l'Etat angolais, João Lourenço, le directeur-général de TOTAL a fait savoir lundi, à Luanda, que l'investissement dans le bloc 17 visait à maintenir le niveau de production au dessus de 400 mille barils/jour, et ce jusqu'en 2023.

Patrick Pouyanné a dit qu'un accord de prorogation d'exploitation de pétrole avait été signé lundi, dans la capitale angolaise, par l'Agence Nationale de Pétrole, Gaz et Biocombustibles (ANPG) et les compagnies Equinor, Exxon Mobil, BP et la SONANGOL (Société Angolaise des Hydrocarbures).

L'accord prévoit la prorogation de la Licence d'exploitation du bloc 17 jusqu'en 2045.

Le bloc 17, dans lequel opère la TOTAL, et qui y détient 40 pour cent de la production totale, a comme subsidiaires les compagnies Equinor (23,33%), Exxon Mobil (20 %) et BP (16,67 %).

La Total Angola est l'une des plus importantes filiales du Groupe français, cinquième plus grand producteur d'énergie dans le monde, opérant dans plus de 130 pays.

En Angola, la Total a commencé ses activités entre 1952/53, année à laquelle elle avait reçu sa première concession, en on shore et offshore angolais- soit dans le bassin de Kwanza et le bassin du Bas-Congo.