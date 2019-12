Congo-Kinshasa: Boxe - La Fédération publie une première liste des présélectionnés pour les JO

La République démocratique du Congo prendra part à la campagne des éliminatoires des jeux Olympiques (JO) Tokyo 2020. Dans cette optique, une liste non exhaustive des boxeurs présélectionnés vient d'être rendue publique.

La pré-liste, fait-on savoir, a été élaborée après avoir collecté toutes les listes des différentes ligues et après l'avis favorable de la direction technique nationale, a indiqué le secrétaire général de la Fédération congolaise de boxe (FCB), Marcel Nzau.

En version masculine, Ilunga Kabange Doudou a été retenu pour les moins de 48 à 52 kg, Lunata Nkosi Nathan et KatompaShaka pour les moins de 52 à 57 kg. Fiston Mbaya Mulumba et Tshikumb Muvud sont sur la liste pour les moins de 57 à 63 kg, alors qu'Idriss Kapenga Nsaka et Kayala Engulu Djo ont été convoqués pour les moins de 63 à 69 kg. David Tshama Mwenekabwe et Marco Biembe sont présélectionnés pour les moins de 69 à 75 kg, et Peter Pita Kabeji et EricKatompa sont appelés pour les moins de 75 à 81 kg. Deux pugilistes font partie des présélectionnés pour les moins de 81 à 91 kg, notamment Sadiki Maroy et Landry Matete Kankonde Alias Balo. Pour les plus de 81 kg, soit les poids-lourds, il y a Jeami Tshikeva et Vinny Ngoy.

En version féminine, Munga Zalia Modestine et Nkelani Bawala Carine sont retenues pour les moins de 48 à 52 kg, et pour les moins de 52 à 57 kg, la FCB a convoqué Sakobi Matshu Marcelat et Kiangebeni Yuna Mave. Yumba Thérèse Naomie est retenue pour les moins de 57 à 60 kg et MaleweTekasala Jorbelle pour les moins de 60 à 69 kg. Mwika Marie Joëlle est jusque-là la seule boxeuse convoquée pour les moins de 69 à 75 kg.

Le secrétaire général, Marcel Nzau, a insisté dans son communiqué officiel sur le fait que « les listes ne sont pas définitives, car l'étude au niveau de la direction technique nationale n'est pas clôturée ». Par ailleurs, a-t-il, souligné, les boxeurs sélectionnés sont invités à se préparer pour une convocation dans les jours à venir, et les ligues devront s'employer à déléguer leurs meilleurs boxeurs pour une compétition si importante.