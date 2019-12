Congo-Brazzaville: Vie des institutions - Le Conseil économique, social et environnemental tient sa session inaugurale

Les travaux de la première réunion de l'organe consultatif ont été ouverts, le 16 décembre, à Brazzaville par le Premier ministre, chef du gouvernement, Clément Mouamba.

La session a pour mission de doter le Conseil de ses outils de travail et de désigner les membres des bureaux des différentes commissions permanentes.

En effet, du 16 au 19 décembre, les soixante-quinze membres du Conseil économique, social et environnemental (CESE) examineront et adopteront le règlement intérieur ainsi que le règlement financier avant la mise en place des quatre commissions permanentes, à savoir la commission des affaires économiques ; des affaires sociales ; des affaires éducatives, culturelles et religieuses; et la commission des affaires environnementales. « Le Conseil économique, social et environnemental est la matrice de notre démocratie participative et le socle du dialogue économique et social républicain. Ses analyses et avis motivés devront être une mine d'inspiration pour tous ceux qui ont la charge d'améliorer le vécu quotidien de la population », a déclaré Clément Mouamba, à l'ouverture des travaux.

Institution constitutionnelle à la fois consultative et représentative, le CESE, de par ses missions et sa composition, est appelé, selon lui, à jouer un rôle important pour accompagner et évaluer toutes les politiques publiques en matière économique, sociale et environnementale dans le but ultime de conseiller « utilement » le gouvernement. « La réussite de notre mandat dépendra de chacun de nous, et pour chacun, de ses actes. Pour nous, la réussite de notre mandat est avant tout une exigence », a déclaré Emilienne Raoul, présidente du CESE.

Cet organe consultatif, dans le cadre des réformes institutionnelles engagées par le président de la République, a connu des innovations aussi bien dans ses compétences et attributions que dans son fonctionnement et sa composition. La première innovation concerne l'élargissement de ses domaines de compétence à l'environnement. « S'occuper de l'environnement n'est pas un effet de mode mais une réelle préoccupation planétaire qui ne peut laisser le Congo indifférent. Dans notre pays, la lutte contre le réchauffement climatique se passe de commentaires », a fait savoir le chef du gouvernement.

Au nombre des réformes s'inscrivent la recomposition du bureau passé de cinq à quatre membres, ainsi que la tenue publique des séances plénières en vue de crédibiliser davantage l'action de cette institution et la rendre plus transparente que par le passé.

L'objectif du CESE suggère une politique de raison et implique tout un programme, a affirmé Emilienne Raoul. « En effet, au regard des défis que notre pays doit relever, notre réflexion sur les moyens de promouvoir et de consolider le développement apparaît très opportune », a-t-elle relevé.

54% de femmes représentées

Le CESE est la première institution de la République qui se voit appliquer la parité telle que stipulée à l'article 17 de la Constitution. Sur les soixante-quinze membres, cette institution compte quarante et une femmes, soit une représentativité de 54%.

Pour le Premier ministre, le CESE constitue donc un espace privilégié d'élaboration d'un consensus nécessaire au bon fonctionnement harmonieux et apaisé de la démocratie et cela, au regard des principes de participation et de représentation qui ont présidé à sa composition plus inclusive. « Ce sont des femmes qui, grâce à leurs compétences, leur expérience, sauront apporter des analyses justes dans les politiques publiques du pays. Nous espérons que d'autres institutions emboîteront le pas », a conclu Emilienne Raoul.

Notons que le CESE comprend des représentants des organisations patronales, des coopératives agricoles, des professions libérales, des travailleurs salariés de tous les secteurs économiques et sociaux. En tant qu'assemblée consultative auprès des pouvoirs publics, il est saisi par le président de la République, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale pour tout problème à caractère économique, social et environnemental. Le CESE peut aussi s'autosaisir.