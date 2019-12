Congo-Kinshasa: Boxe - Landry Balo champion de Kinshasa centre chez les mi-lourds 2019

Le champion du Congo de boxe de la catégorie mi-lourds 2018 a, à nouveau, été invicible au championnat de Kinshasa-centre, conservant sans difficulté sa ceinture de ce tournoi local.

L'Entente provinciale de boxe de Kinshasa-centre présidée par Jean-Denis Gbate a récemment organisé son championnat dans toutes les catégories. Champion du Congo de boxe dans la catégorie mi-lourds en 2018, Landry Matete Kankonde, alias Balo, a été intraitable au cours de cette compétition organisée au stadium de basket de la maison communale de Matete à Kinshasa. En quart de finale du tournoi, il a battu Josmy Mbanzila du BC Léopards par KO au troisième round. En demi-finale, ce rouleau compresseur du ring a inscrit sur son tableau de chasse Mwamba Banakayi du BC Yolo, KO dès le premier round. Et en finale du championnat de Kinshasa centre, Landry Matete s'est imposé face à Mukwassa Emo du BC Ngolu, à l'unanimité de cinq juges.

C'est pour la troisième fois qu'il s'adjuge le titre du championnat de Kinshasa centre. « Je suis très satisfait de ce premier titre en cette nouvelle saison, c'est pour moi la troisième fois que je suis sacré champion de ce tournoi local et j'en suis fier », a déclaré le champion de Kinshasa centre qui rempile en fait. Et de dédicacer : « Je dédie cette victoire à mon coach Ben Kabundi qui n'a pas été là pour m'assister physiquement, la santé ne le lui a pas permis mais il a été avec moi par ses conseils et tactiques mise en place, à mes chers parents François Matete Kankonde et Armandine Sudila Djambo et à l'Eternel mon Dieu ».

Landry Matete Kankonde a confié : « J'ai beaucoup travaillé sur mes erreurs de la saison passée. Et cette année, je reviens avec une meilleure version de moi-même, les résultats ont été visibles lors de ces trois combats, avec deux victoires par KO. Le rendez-vous est pris au championnat de la Ligue ». Ce titre lui ouvre la voie pour participer au championnat de la Ligue provinciale de boxe de Kinshasa et d'autres échéances nationales et internationales. « Ce titre n'est rien par rapport à mon objectif de cette saison, à savoir la participation aux jeux Olympiques Tokyo 2020. Mais je devais commencer par gagner ce titre pour me permettre de gravir les échelons, notamment la Ligue provinciale et le Championnat national. Chose faite, maintenant place à la Ligue provincial de Kinshasa », a-t-il laissé entendre.

Après son sacre au championnat de Kinshasa centre, Landry Matete a été à l'honneur dans son alma mater, l'Université catholique de Kinshasa, au cours de l'événement « Fac Mood » organisé par la Faculté d'économie, lui qui est en ce moment en plein travail de son mémoire pour l'obtention de sa licence à la Faculté d'économie et développement.