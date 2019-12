Cote d'Ivoire: Ouattara Issiaka, DG - Ll'Insaac est un vivier de talents artistiques"

L'Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle (INSAAC) a lancé officiellement, le vendredi 13 décembre 2019, sa rentrée solennelle académique 2019-2020 autour du thème « Ingénierie culturelle, formation à l'entreprenariat et insertion professionnelle » à Abidjan- Cocody.

Ce sont près de 1000 personnes constituées d'étudiants, de chefs départements, de directeurs de plusieurs écoles, d'acteurs culturels issues des différentes spécialités qui ont pris part à cette cérémonie. À cette occasion, Ouattara Issiaka, Directeur général de l'Insaac a déclaré : « Aujourd'hui est l'un des grands jours de l'Insaac pour autant dire que la présente cérémonie marque les 28 ans et qui marque un pas historique dans la vie académique de l'Insaac qui n'est qu'à sa toute première célébration de rentrée académique. C'est donc la joie qui anime aussi bien en ce moment la direction générale et tout le personnel de l'Insaac. L'Insaac est un vivier de talents artistiques, un point stratégique national de décision et d'éclosion des arts et de l'action culturelle dans les domaines du théâtre, du cinéma, de la danse de la musique, des arts plastiques, des sciences de l'information documentaire, du patrimoine et de l'action culturelle ».

Poursuivant, il a traduit sa reconnaissance au ministère de la Culture et de la Francophonie et souhaité que cette cérémonie de rentrée académique soit une institution pour qu'ils puissent la vivre chaque année. Quant au représentant du ministère de la culture, Pr Koffi Tougbo, il a indiqué que le ministère se sent fier d'avoir l'Insaac qui forme des personnes dans le domaine de la culture et des arts. Il a aussi affirmé que dans tous les établissements de formation, universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire, l'insaac fait déjà un pas en avant dans le sens de la cohésion sociale et de la stabilité de nos systèmes éducatifs. Alexandrie Apalo Touré, Commandant supérieur de la gendarmerie nationale, parrain de cette cérémonie a invité les étudiants à prendre conscience et à faire de cette rentrée académique une année pleine de succès. Conférence, prestations artistiques et cocktail ont mis fin à la cérémonie.