Cote d'Ivoire: Bonjour mon idéal - Startimes côte d'ivoire présente sa télé réalité

StarTimes Côte d'Ivoire, la chaîne cryptée chinoise a lancé le jeudi 28 novembre 2019 au cours d'une conférence de presse à sol Beni à M'Potou à Abidjan, la première téléréalité de rencontre amoureuse dénommée " Bonjour Mon Idéal".

Pour Tié Benedicta, chargée des Grands comptes, l'idée est de « permettre la formation de couples ». Un casting est prévu et chaque candidat de la télé-réalité « Bonjour Mon Idéal » devrait avoir 21 ans révolus, jouir de toutes ses facultés mentales et ne pas faire l'objet d'une tutelle juridique. « Les candidats garantissent qu'ils sont célibataires et assument eux-mêmes toutes les responsabilités en cas de litige relatif à leur situation matrimoniale (... ) les candidats doivent être en bonne santé et ne pas être exposés à des maladies infectieuses », a déclaré Tié Benedicta.

L'émission, déjà réalisée au Kenya, a permis de mettre en couple deux personnes qui se sont engagés dans des liens du mariage a soutenu Tié Benedicta. Pour sa part, le groupe audiovisuel se réserve le droit de les accompagner afin de former des « meilleurs couples».

Outre cette télé réalité, la chargée des Grands comptes a présenté l'une des séries cultes qui sera diffusée dans les jours à venir sur la chaine Cryptée chinoise. Il s'agit de "Fleur sauvage ". C'est l'histoire d'une femme dont le courage et la détermination sont mis à rude épreuves alors qu'elle tente d'obtenir justice pour sa famille et les habitants d'une ville. Cette série selon les responsables de la chaine a battu des records en Afrique anglophone. Elle a récemment été sélectionnée pour recevoir le Prix de la Meilleure série asiatique lors de la première édition des Asian Content Awards en Corée du Sud. Dès sa première diffusion aux Philippines, "Fleur sauvage" a trôné en haut des audiences et des tendances Internet. La série "La reine de Flow" elle a remporté l'International Emmy Award de la meilleure télénovela lors de la 47e édition à New-York.