Cote d'Ivoire: Sécurité, menace terroriste... .L'appel du ministre d'état, hamed bakayoko aux forces armées, hier

Le lundi 16 décembre 2019, le ministre d'État, ministre de la Défense, Hamed Bakayoko a présidé la double cérémonie de décoration du personnel militaire et civil du Groupement ministériel des moyens généraux (GMMG), et de remise de matériels aux forces armées de Côte d'Ivoire, au ministère de la Défense à Abidjan-Plateau.

Ce sont 228 agents (civils et militaires) qui ont été élevés aux grades de l'ordre national, de chevalier de l'ordre national, de l'ordre du mérite ivoirien et de médaille des forces armées, par l'État de Côte d'Ivoire, pour les services rendus au GMMG, dans l'exercice de leur fonction. Les forces armées nationales ont reçu de la part du ministre d'État Hamed Bakayoko, 100 matelas, 50 lits, trois tentes, d'une valeur de 35 millions de francs CFA. Ils ont également reçu 7 véhicules lourds et des produits pharmaceutiques dont les montants respectifs sont 500 millions Fcfa, et 25 millions de francs CFA.

Hamed Bakayoko a, dans son adresse, dressé le bilan sécuritaire de l'année 2019, en Côte d'Ivoire : « Tous les amis de la Côte d'Ivoire sont unanimes que l'année 2019 a été une belle année pour l'institution militaire. En effet, notre pays est un pays sûr aujourd'hui et en sécurité grâce à un indice plus que satisfaisant de 1,3. Ce qui rassure les investisseurs et renforce la confiance qu'ils ont au pays et en sa capacité à faire face à toute situation sécuritaire. Aujourd'hui, nous constatons que la plupart de nos compatriotes disent beaucoup de bien de l'armée et de la gendarmerie qui les rassurent et qui les sécurisent. Les efforts consentis et les initiatives menées par l'armée ont donné de bons résultats ».

À l'endroit des décorés, il a souligné que leur distinction est légitime et qu'elle symbolise la reconnaissance de leur sens de sacrifice, leur contribution à la paix et à la sécurité, par la Nation.

L'appel du ministre d'État, Hamed Bakayoko aux forces armées

Le ministre d'État a également exhorté les hommes en armes à la persévérance, et à rester en éveil face aux menaces sécuritaires : « Beaucoup de pays font face à de graves menaces sécuritaires. Nous sommes solidaires de ces pays et nous devons nous battre par notre organisation, notre formation, notre quadrillage du pays pour anticiper toutes ces menaces. Ce travail est un travail de tous les jours au risque de votre vie, avec engagement et discipline. (... ) Je vous félicite et vous engage à continuer. Persévérons dans l'effort, continuons ce que nous avons si bien commencé pour le bonheur de nos populations ». Il a rassuré que le gouvernement continuera à travailler pour offrir les meilleures conditions de vie et de travail.

S'exprimant au nom des récipiendaires, Yao N'Dri Athanase a traduit la gratitude des siens à leur patron, Hamed Bakayoko, pour cette distinction qui, selon lui, les honore. Il a aussi signifié leur engagement à être toujours au service de l'État de Côte d'Ivoire dans l'accomplissement de ses missions régaliennes.