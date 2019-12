Algérie: XVe Congrès du Front Polisario - Un moment fondamental pour la cause sahraouie

- Le président du Conseil national sahraoui (Parlement) et président de la commission préparatoire du XVe Congrès du Front Polisario, Khatri Adouh, a soutenu que ce Congrès est un moment fondamental et crucial pour la cause sahraouie dans lequel "l'unité nationale doit être avant tout, pour mener un Congrès réussi".

"C'est un point très important pour le succès du quinzième Congrès du Front Polisario de discuter et de préparer les rapports de travail des sous-commissions émanant de la Commission préparatoire afin d'enrichir le rapport principal (...) avec les contributions de toutes les institutions et agences sahraouies", a déclaré M. Adouh, dans une allocution à l'ouverture dimanche de la Conférence nationale préparatoire du XVe congrès du Front Polisario.

M.Adouh, a saisi cette occasion pour rappeler que ce Congrès se tient dans des circonstances particulières et face à des défis sur différents fronts, affirmant qu'il s'agit d'"un moment fondamental et crucial dans lequel l'unité nationale doit être avant tout, pour mener un Congrès réussi".

M.Adouh a ajouté que la Commission préparatoire du Congrès a travaillé depuis sa formation à organiser et à stimuler un débat national et à effectuer une évaluation générale de la situation afin d'établir les horizons sur lesquels la feuille de route devrait être prise.

La Conférence examinera, entre autres, un très vaste programme, qui comprend des discours, des ateliers et des activités pour adoption lors du XVe Congrès. Elle étudiera également les documents soumis par les différents sous-comités et qui seront adressés, pendant trois jours, par plus de 2000 membres du Congrès représentant toutes les institutions sahraouies.

Il convient de rappeler que l'objectif de la Conférence nationale, selon la présidence de la Commission préparatoire du Congrès, est de se concentrer sur les documents, de les enrichir et de les discuter en profondeur avec la participation de tous les membres du Congrès et de les présenter au Congrès pour approbation.

Le XVe Congrès du Front Polisario se tiendra, à Tifariti du 19 au 23 décembre, sous le slogan "Une lutte acharnée, résistance et sacrifice, pour parachever la souveraineté de l'Etat sahraoui", et verra la participation d'environ 2 000 congressistes du Front Polisario et plusieurs délégations étrangères invitées.