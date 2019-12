Congo-Kinshasa: Parlement - Le Budget 2020 adopté à près de 11 milliards USD

Le Projet de loi de finances de l'exercice 2020 a été avalisé par le Parlement, dimanche 15 décembre 2019, jour même de la clôture de la session ordinaire de septembre.

Désormais évalué à 18.545.226.830.992 milliards de FC, soit près de 11 milliards de dollars américains, ce projet budgétaire a été adopté, après la présentation du rapport de la commission mixte paritaire de l'Assemblée nationale et le Sénat qui, du reste, avaient validé, respectivement en première lecture et en seconde lecture, ce texte de loi en des termes non-identiques. La question était-elle donc de se conformer principalement à l'article 113 de la Constitution qui stipule : "... les deux Chambres peuvent constituer une ou plusieurs commissions mixtes paritaires pour concilier les points de vue lorsqu'elles sont en désaccord au sujet d'une question sur laquelle elles doivent adopter la même décision en des termes identiques... "

Comeback

Après validation, jeudi 5 décembre à l'Assemblée nationale, sous réserve de quelques recommandations, la loi de finances a été traitée au Sénat, depuis lundi 9 décembre. Dans cet hémicycle des sages, elle a été présentée par Jean Baudouin Mayo, VPM de Budget, qui a été délégué par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba.

Déclaré recevable par les sénateurs et envoyé à la commission Economique, financière et bonne gouvernance (ECOFIN), mercredi 11 de ce même mois, après réplique de Mayo Mambeke aux préoccupations des élus des élus, cet édit du budget national a été, in fine, adopté, samedi 14 décembre, à la Chambre haute du Parlement ; mais en des termes non-identiques qu'à la Chambre basse. La différence s'est notamment illustrée sur le montant global dans la mesure où les sénateurs, après traitement, ont évalué à la hausse le budget adopté par les députés. Lequel budget était déjà augmenté à environ 17. 220 milliards FC, contrairement à son chiffre initial de 16.895 milliards présenté par le Gouvernement.

Vu le côté dichotomique, ce texte de loi a été rapidement transmis à la commission mixte paritaire en vue de tamiser les aspérités et harmoniser les points de vue. La conciliation des opinions et recommandations ayant favorisé cette adoption définitive, ce projet budgétaire du Gouvernement Ilunga Ilunkamba sera envoyé au Chef de l'Etat qui, conformément à l'article 140 de la Constitution, devra le promulguer dans les 15 jours qui suivent la réception.

Satisfécit

Au-delà de cette validation qui est tombée à pic le jour même de la fin de la session ordinaire, les présidents de deux Chambres ont, en outre, éteint les lampions de cette période parlementaire de septembre.

Dans leurs discours de clôture de la session, Jeanine Mabunda Lioko et Alexis Thambwe Mwamba ont principalement exprimé leur satisfécit quant au bon déroulement de cette session. Les présidents de ces deux Chambres ont notamment relevé le fait que cette session n'ait pas dérogé à la tradition parlementaire de chaque année liée au traitement et à l'adoption du projet de loi de finances de l'année à venir. Ils n'ont pas oublié de rappeler aussi l'examen et adoption d'une autre loi importante, celle sur la réédition des comptes. «A elles seules, les deux productions législatives sont pour moi un motif suffisant de satisfaction. Pour ce faire, je vous félicite, chers collègues Sénateurs, pour le travail abattu dans des conditions temporelles exceptionnellement contraignantes afin de doter la République de la Loi de finances indispensable pour son fonctionnement », a déclaré le Président du bureau de la Chambre haute du Parlement.

Un texte salvateur

Le Speaker du Sénat a, par ailleurs, ajouté que la loi de finances 2020, désormais fixée à environ 18. 545 milliards FC a une tendance haussière. Dans le même ordre, Mabunda Lioko a souligné que ce budget prend en compte certaines des préoccupations quotidiennes des Congolais notamment, les fonctionnaires, les enseignants, les magistrats, le personnel médical, les militaires et policiers, etc. «En l'adoptant à près de 419 voix, les honorables députés ont démontré l'intérêt qu'ils accordent au social des Congolais », a-t-elle dit.

Qui plus est, ce texte de loi, selon Thambwe Mwamba, traduit la volonté de l'exécutif national concernant, entre autres, l'effectivité de la gratuité de l'enseignement ; le fonctionnement de la caisse nationale de péréquation ; l'accès aux soins de santé pour tous en vue d'atteindre progressivement la couverture santé universelle ; l'installation effective d'un marché financier intérieur, national et interprovincial ; l'opérationnalisation du fonds minier pour les générations futures, etc.

Faisabilité

Le Parlement ayant ainsi fait son travail de toilettage, la balle revient maintenant au Gouvernement qui, après promulgation, se doit d'appliquer ce budget national ainsi équilibré en recettes et en dépenses. Il revient à souligner, en outre, que les parlementaires ont, dans leur évaluation au cours de cette session, rencontré les préoccupations du Président de la République qui tient à amener la RD. Congo vers de nouveaux horizons. Félix Tshisekedi avait, d'ailleurs, rappelé, vendredi 13 décembre lors de son discours sur l'état de la nation, qu'il faut de grandes ambitions pour un grand pays. Cela, en faisant allusion à la nécessité pour les députés et sénateurs de valider ce budget du Congo-Kinshasa qui, pour une première fois, est de "deux chiffres".