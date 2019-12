Congo-Kinshasa: Médias - Les journalistes appelés à accompagner la participation politique des femmes congolaises

Quoi qu'il y ait des avancées significatives concernant la participation de la femme congolaise sur le plan politique, beaucoup reste à faire sur terrain. C'est ce qu'a souligné l'«UCOFEM» au cours d'un atelier organisé à l'intention des journalistes le vendredi 13 décembre 2019 à Kinshasa.

Au cours de ces assises, Mme Catherine Odimba de l'ONU Femme a exhorté les journalistes à accompagner la participation politique la femme. Elle précise que la représentation vise ici le nombre de femmes au sein des institutions de chaines de décisions et la représentativité, quant à elle, table sur la qualité de la femme politique.

A cet effet, l'oratrice du jour a exhorté les chevaliers de la plume et les professionnels du micro à pouvoir sensibiliser, lancer les messages de plaidoyers pour que la femme ait plus d'espace dans la prise de décision. Faut-il signaler que ces assises visaient essentiellement pour but la contribution au changement de l'image sociale de la femme pour améliorer sa participation politique.

L'Ucofem qui poursuit le but de défendre et promouvoir les droits des femmes et égalités des sexes dans les médias et par les médias, note avec satisfaction que la République Démocratique du Congo a fait un pas de géant en souscrivant dans plusieurs engagements, tant au niveau international, régional que sous régional en matière d'égalité des sexes et de promotion des droits fondamentaux des filles et des femmes sur le plan national.

Par contre, cette structure qui œuvre dans la promotion de la femme constate avec amertume un grand écart toujours observé entre les différents textes juridiques et la mise en œuvre effective des prescrits. C'est ainsi qu'en synergie avec ONU Femme, l'Ucofem conduite par Madame Anna Mayimuna a interpellé les journalistes, en marge d'un atelier, à œuvrer pour l'amélioration de la participation de la femme dans la gestion de la Res-publica qui évolue à pas de tortue.

Cette activité a pour objectifs d'améliorer les connaissances des journalistes sur les droits des femmes et particulièrement leur participation politique. En plus de cela, sensibiliser la population, y compris sur la participation politique des femmes et réduire les écarts entre les femmes et les hommes dans la participation politique.

Les journalistes ont travaillé d'arrachepied en proposant des messages d'émulations qui seront diffusés dans les différents formants de la presse. Pour ce faire, un consortium de 30 journalistes a été mis en place dans le but d'œuvrer pour la participation optimale de la vie politique de la femme. Des messages qui vont soutenir les productions visant à sensibiliser la population y compris les dirigeants sur la participation de la femme.