Congo-Kinshasa: "Kinshasa-Bopeto" - Gentiny Ngobila prêche par l'exemple

Le Gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentiny Ngobila Mbaka, en véritable homme de terrain, était samedi 14 décembre 2019, sur la place du marché, en face de l'Hôtel de ville de Kinshasa dans la commune de la Gombe, tout juste après la pluie, pour participer aux travaux d'assainissement effectués à cet endroit.

Prêchant par l'exemple, tenant brouette et matériels aratoires en main, le Chef de l'Exécutif provincial de Kinshasa a nettoyé les avenues environnantes de l'Hôtel de ville. Une occasion pour le premier Citoyen de Kinshasa d'expliquer le bien-fondé de cette vaste opération dont il est l' initiateur, officiellement lancée depuis le 19 octobre dernier par le Chef de l' Etat Félix Antoine Tshisekedi , pour non seulement rendre la ville propre mais également, changer les mentalités des Kinoises et Kinois appelés à vivre dans un environnement sain afin d'éviter des maladies.

Accompagné de quelques Ministres provinciaux et l'Ambassadeur de l'Ordre Souverain Militaire Hospitalier de Saint de Jérusalem de Rhodes et de Malte près la RDC Geoffrory de Liedekerke a aussi accompagné le Gouverneur. Geoffrory de Liedekerke a révélé qu'il est venu accompagner le Premier citoyen de la ville de Kinshasa dans le cadre de la concrétisation de sa vision consistant à embellir la capitale RD- Congolaise. Plusieurs autres institutions ont été invitées à l'activité du week-end, parmi elles, Trans - Import, Kpm Logistic , Fnma, Francoplast, CAA, TMB, Education Diabète Santé, Kin Motors- DR Declerck, Daron Motors, Safricas ainsi que des Organisations Non Gouvernementales, locales de bonne volonté.

Après les travaux, le Gouverneur Gentiny Ngobila a signifié que l'opération Kinshasa Bopeto est une affaire de tous. «Il n'est pas normal que nous kinois, jetons des déchets dans la rue pour les ramasser plus tard. Il est temps de changer des mentalités en cultivant des habitudes de propreté pour une ville plus assaini. Engageons-nous car Kinshasa Bopeto est une affaire de tous», a-t-il dit. Puis, il a donné des précisions concernant la destination des immondices après leur évacuation.

C'est chaque samedi, il convient de le rappeler, que les travaux de nettoyage se font dans toutes les communes de la ville de Kinshasa dans le cadre de l'opération Kinshasa Bopeto qui traduit la vision politique du gouvernorat provincial de Kinshasa dans son programme quinquennal.