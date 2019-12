Algérie: Le chanteur Mohamed Lamari tire sa révérence après une carrière artistique de 65 ans

Alger — Le célèbre chanteur algérien, Mohamed Lamari s'est éteint, lundi à l'hôpital militaire de Aïn Naâdja (Alger), à l'âge de 79 ans, laissant derrière lui un riche répertoire musical qui restera gravé à jamais dans la mémoire des Algérois.

Né en 1940 à la Casbah d'Alger où il s'est imprégné des traditions et du mode de vie typiquement algérien, il grandit en plein résistance marquée par les évènements de la bataille d'Alger, choisissant l'art comme moyen pour s'affirmer et se démarquer.

Comptant parmi les premiers interprètes de la chanson moderne, le défunt a toujours œuvrer à conférer une touche purement algérienne à ses chansons.

Ayant mis fin à sa carrière artistique depuis quelques années déjà, le regretté n'a jamais quitté la scène, enchantant le public par son timbre de voix exceptionnel tout au long de son parcours artistique de 65 ans.

Séduisant plus d'une génération, Mohamed Lamari a collaboré avec plusieurs monuments de la musique algérienne, à l'image de Mohamed Habib Hachlaf, Mahboubati et Mustapha Toumi.

Le fils prodige de la Casbah s'est lancé, dès son jeune âge, dans le monde de la musique, en animant des fêtes familiales.

Mettant à profit la révolution artistique des années 1960, le défunt aiguise ses goûts musicaux et arrive vers la fin de sa carrière à enregistrer quelque 150 titres, qui viendront enrichir son répertoire.

Lamari crée rapidement son propre style aussi bien musical que vestimentaire. Depuis, son nom est associé à la jeunesse éternelle et à la joie. Il chantait l'amour et la joie de vivre et avait pour devise "se démarquer pour exister", tel que l'exprime si bien sa chanson "Rana Hna".

Dans les années 60 et 70, la voix de Lamari résonnait dans les concerts et festivals notamment en Afrique, en Europe, en Asie et dans plusieurs pays arabes.

Il a de tout temps rendu hommage à la femme algérienne à travers ses chansons, à l'exemple de "Djazairia", ainsi qu'à son pays l'Algérie. Outre son célèbre duo avec la diva Myriam Makeba, en interprétant le titre "Africa", il dédie également une chanson à Che Guevara.

Distingué plus d'une fois, le défunt a été décoré, en 2017, par la médaille de l'ordre de mérite national au rang de "Achir" et s'est vu honoré lors de plusieurs cérémonies dont celle organisée en 2012 au TNA.

Adulé et respecté par le public algérien en général et les Algérois en particulier, le défunt Mohamed Lamari était connu pour sa modestie et sa jovialité.

A noter que le défunt a été inhumé aujourd'hui au cimetière d'El Kettar à Alger.