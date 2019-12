Ile Maurice: Annoncé aujourd'hui, le Metro Express sera opérationnel avant Noël

Plus que quelques jours d'attente avant la mise en opération du Metro Express. Une source proche du dossier confirme que le lancement est imminent soit avant le 25 décembre. L'annonce officielle sera faite aujourd'hui, lors d'une conférence de presse, animée par Metro Express Limited (MEL) et le ministre Transport et du métro léger, Alan Ganoo.

Dans les milieux proches, l'on avance également que le public ne paiera pas pour le métro pendant une période de 15 jours, à la suite du lancement. Par contre, la direction de Metro Express Limited (MEL) n'a pas voulu commenter le rapport de la firme italienne Ital Certifer. Celui-ci a-t-il été obtenu ? On indique que ce sera «au ministre» d'en parler lors de l'événement du jour.

Depuis juillet, des tests réguliers sont effectués sur la ligne Rose-Hill-Port-Louis. «Ces tests sont faits avec des passagers aussi bien le matin qu'en soirée. Il faut se tenir fin prêt à toute éventualité.» En ce qui concerne la sécurité, les passagers seront couverts par deux assurances, la Swan et la SICOM. «Ces assurances couvrent à la fois les dommages matériels (y compris les risques naturels) et la responsabilité vis-à-vis des employeurs, des passagers et des tiers.»

Par ailleurs, La Poste mettra sur le marché de nouveaux timbres à l'effigie du métro. Au coût de Rs 25, ceux-ci seront mis en vente à partir de demain.