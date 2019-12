Ile Maurice: Météo - La canicule persistera jusqu'à jeudi

La canicule persistera jusqu'à jeudi au moins, prévient la station météo de Vacoas. Le mercure oscille entre 29 °C et 36 °C depuis le début de l'été. Selon un prévisionniste, décembre est connu comme le mois le plus chaud de la période estivale. La température variera entre 33 ºC et 36 ºC dans le Nord, l'Ouest et surtout à Port-Louis où le thermomètre affiche 35 °C. Les données d'années précédentes indiquent une tendance à la hausse.

C'est un vent léger soufflant de l'équateur, donc du nord, qui apporte ce temps sec et venteux favorisant la vague de chaleur. De plus, l'humidité qui atteint 82 %, est incommodante. Ce temps favorisera la formation de nuages orageux cet aprèsmidi dans le Sud, le Sud-Est et sur le Plateau Central. Des pluies locales sont aussi attendues ailleurs.

Toutefois, un changement est attendu à partir de jeudi. La raison : un fort anticyclone influencera la région. Ce système favorisera des vents du Sud-Est. Selon un prévisionniste, les températures seront plus supportables mais il fera chaud. «Nous n'aurons pas de températures de 3 °C à 4 °C supérieures à la moyenne», souligne la station météo. Il fera plus frais mais toujours des températures normales de saison.

Si c'est normal d'avoir un anticyclone en été, selon un prévisionniste, ces systèmes transitent au sud des Mascareignes. Aucune formation cyclonique n'est prévue dans les prochains jours. Toutefois une zone suspecte, soit une zone de basse pression, est en gestation au sud-ouest de Diego Garcia. Les conditions sont favorables à une intensification du système avec une température de la mer entre 27 et 28 degrés. Les prévisions à long terme ne prévoient aucune intensification d'ici 24 heures.