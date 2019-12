Madagascar: Les remarques du SEFAFI sur le processus électoral

Malgré des anomalies qui ont été constatées et qui vont faire l'objet de dépôt de requêtes devant le tribunal administratif. C'est maintenant vers l'avenir qu'il faut se tourner et l'analyse sans concession du processus électoral par le SEFAFI doit aider à corriger toutes le imperfections qui ont entaché ces différentes élections.

Les remarques du SEFAFI sur le processus électoral

C'est d'abord le CENI que le SEFAFI met en cause puisque c'est l'organisme chargé de l'organisation des élections. La critique est sévère lorsqu'il évoque « les déboires liés à la liste électorale ». « L'organisation électorale .est déficiente malgré les budgets alloués par des partenaires étrangers. Le SEFAFI note que trois millions de citoyens ont été privés de leur droit de voter. Ce chiffre, continue-t-il, ne semble émouvoir ni le CENI ni les dirigeants. Sur les opérations électorales en elles-mêmes, les remarques sont pertinentes. Il est suggéré de supprimer au plus vite les cartes d'électeur devenues inutiles car budgétivores et faciles à imiter et de n'utiliser que la carte d'identité nationale.

L"acheminement des résultats est également pointé du doigt, La lenteur avec laquelle 1.202 bureaux de vote les ont fait parvenir au siège de la commission peut donner libre cours à toutes les interprétations. Le dernier volet des observations du SEFAFI concerne la campagne électorale. Il est important, précise-t-il, de faire un distinguo entre précampagne et campagne puisque les partis politiques peuvent faire leur propagande tout au long de l'année à travers leurs actions et ce dans les limites prescrites. Il précise que le plus important est le contrôle du financement des partis et des campagnes électorales.