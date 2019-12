Madagascar: Elite GSM - Tecno Center - Trois modèles en promotion et opération bûche de Noël

Après une petite pause suite à la disparition de son fondateur Jaona Randriarimalala, Elite Elite GSM - Tecno Center se relance sur le marché du mobile. Nouveau gérant de ce distributeur de Smartphones, Dina Randriarimalala, le frère cadet de feu « Jaona Elite » commence aussi à se faire un nom dans le secteur. Ses initiatives produisent les effets escomptés puisque le public retrouve actuellement chez Elite GSM - Tecno Center Behoririka, des produits bon rapport qualité-prix et qui défient toute concurrence.

Parmi les nouveautés que lance la maison Elite - Tecno, figurent le Phantom 9, le Spark 4 et la Camon 12 Pro. « Nous avons d'autres modèles très intéressants en termes de prix et de qualité, mais ce sont ces 3 modèles que nous mettons en avant » explique Dina Randriarimalala qui avoue que « même s'il est difficile de réaliser ce qu'a fait Jaona Elite de son vivant, je suis disposé à offrir aux fidèles d'Elite GSM - Tecno Center, des produits et des services de qualité ».

Le public pourra se réjouir des offres de fin d'année concoctées par l'équipe d'Elite GSM - Tecno Center Behoririka. Outre les modèles de Smartphones disposant d'un rapport qualité-prix imbattable, l'entreprise offre également des cadeaux, dont une bûche de noël pour tout achat de Smarphone sur la période du 18 au 24 décembre prochain. En ce qui concerne les services, Elite Tecno Center garde toujours ses bonnes pratiques en proposant des garanties de 13 mois sur les Smartphones et un service après-vente professionnel. Par ailleurs, l'entreprise prépare de bonnes surprises pour les consommateurs qui, d'ici peu, retrouveront les autres produits phares qui ont fait la renommée d'Elite GSM et Electronique : les appareils photos, ordinateurs portables et autres.