Madagascar: Marché international de l'emploi - Une formation en ligne sur les outils numériques change la vie des femmes

Pour les pays en développement, l'accès au marché international de l'emploi figure parmi les grands avantages de la mondialisation. Un programme de formations en ligne, pour améliorer les compétences numériques des femmes, est mis en œuvre par la BAD (Banque Africaine de Développement). Les impacts dans les pays d'Afrique sont considérables sur le marché de l'emploi.

La formation aux compétences numériques de la BAD profite aux femmes. Cette institution projette d'étendre le programme pour atteindre 130 centres d'excellence à travers l'Afrique sur une période de 10 ans, après avoir enregistré des succès dans plusieurs pays d'Afrique, où 46% des apprenants étaient des femmes. En effet, les impacts du programme de formation sont considérables. Parmi les bénéficiaires figure Olashile Odetola. Après avoir obtenu un diplôme en communication et en arts linguistiques à l'Université d'Ibadan au Nigéria en 2016, elle n'a pas pu trouver d'emploi. Âgée de 31 ans, Odetola était l'un des deux mille étudiants qui ont participé au programme de formation numérique « Codage pour l'emploi », lancé par la BAD en partenariat avec Microsoft, en avril 2019.

« Les compétences que j'ai acquises grâce au programme de codage m'ont rendue plus compétitive sur le marché du travail. De plus, j'ai été autorisée à suivre le cours de formation avec des enfants en remorque - et pendant ce temps, j'allaitais même mon dernier enfant. Jamais de ma vie je n'aurais pensé avoir cette opportunité. Pour la première fois de ma vie, j'ai confiance en moi. Je travaille maintenant dans le confort de ma maison, dans le domaine numérique », a-t-elle déclaré dans un auditorium bondé, lors de la Conférence économique africaine (CEA) de cette année, qui s'est tenue à Charm el-Cheikh, en Égypte. En effet, Odetola travaille actuellement en assurant l'annotation et l'étiquetage pour une entreprise en ligne. Son témoignage a attiré les applaudissements de dizaines de jeunes pleins d'espoir qui avaient été invités à assister à la conférence. Pour la BAD, ce témoignage illustre sa stratégie « Emplois pour les jeunes en Afrique », qui vise à créer 25 millions d'emplois d'ici 2025, et à doter 50 millions de jeunes africains de compétences compétitives.

Bons résultats. Pour la BAD, l'objectif est de promouvoir la création d'emplois et les compétences des jeunes. « La jeunesse africaine mérite de la valeur - c'est ce que la BAD et ses partenaires ont cherché à créer. Nous avons tout misé sur les jeunes et pour la première fois, le secteur privé, les organismes non gouvernementaux et les institutions de développement comme la Banque ne parlaient pas de marge bénéficiaire. Nous parlions de développement », a déclaré Uyoyo Edosio, responsable du programme au sein de la BAD. Il est certain que cette formation dédiée aux jeunes et initiée par la BAD contribue à résoudre les problèmes de chômage et de sous-emploi.