Madagascar: Concert évangelique - Trois grands artistes en tête d'affiche

Après le grand concert au Palais des Sports Mahamasina qui se tiendra le 21 décembre 2019, Jaws Band livrera un spectacle au CcEsca Antanimena.

La fête de Noël est une occasion pour les chrétiens de prier et de faire le bilan de l'année. Penser à Dieu en chantant chaque parole est plus qu'une prière.

Ce dimanche 22 décembre, à partir de 14h30, aura lieu au CcEsca Antanimena le spectacle intitulé «Fiderana miavaka». Iandry Mario, le groupe Ny Avo et Jaw's Band partageront la scène ce jour. En outre, Titianah et d'autres artistes surprises participeront à la fête.

Un premier concert pour Iandry Mario, une étoile montante de la musique évangélique à suivre de près. Il est temps pour ce jeune artiste de nager dans le grand bain. En préparation de son nouvel album « Ho mpandresy » Iandry Mario promet des morceaux avec des paroles touchantes. Quant à Ny Avo, c'est un groupe qui a fait un grand pas. Voix harmonieuses, musiciens talentueux, tous seront au grand complet ce dimanche. A l'affiche, on trouve également Jaws Band.

En septembre dernier, Jao et ses camarades ont effectué une mission d'évangélisation intitulée « Madagascar, un paradis, des cultures« , à l'île Maurice. La mission a eu lieu du samedi 21 septembre au lundi 30 septembre. Le groupe avait pour objectif de partager l'évangile à travers la beauté de la musique malgache. Le collectif a pu accomplir sa mission en réalisant des concerts de louanges et d'adorations au Breakthrough City Church, au Caudon Port Louis, au Harvest Church et à l'Eglise Presbytérienne Aumonerie Malgache à l'île Maurice. Chanter pour toucher les cœurs et transmettre un message de paix et d'amour à travers notre musique. Jaws band rassemble actuellement plus de 40 jeunes chrétiens convertis venant de diverses confessions religieuses.

Le groupe est constitué par des chanteurs, musiciens, danseurs, photographes, graphistes ainsi que par le Jaws Band community. De retour au pays, l'équipe de Jao a donné rendez-vous à ses fidèles d'Antananarivo pour l'événement « Tsy ambelako« . En collaboration avec la STK Alarobia Amboniloha, « Tsy ambelako » était organisé à Antsahamanitra le dimanche 27 octobre passé. Le groupe était accompagné de plusieurs invités surprises. Cette année, le collectif avait un programme chargé.