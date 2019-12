Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - L'université de Goma vers la phase de modernisation

interview

Dans une interview qu'il a accordée, lundi 16 décembre 2019 à Lepotentielonline.net, le Professeur Sylvain Munyanga Mukungo, Recteur de l'Université de Goma (Unigom) affirme que, les travaux de construction de nouveaux bâtiments de cette alma mater tendent vers le parachèvement.

Il l'a dit à l'issue d'une visite de terrain effectuée sur le site du « Campus du lac vert », devant abriter les auditoires des étudiants des différentes facultés de cette Université, d'ici fin 2020. Le Professeur Sylvain Munyanga a aussi évoqué des questions liées aux nouvelles instructions du Ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire (ESU) pour l'année académique 2019-2020, notamment, en rapport avec le début effectif de la maîtrise en santé publique à l'UniGom ainsi que l'apport de l'Association des anciens de cette institution (AAUNIGOM) dans cette démarche de la modernisation de l'Université.

Après votre visite de terrain sur le nouveau site de l'UniGom; quelles sont vos impressions et quel est, selon vous, l'intérêt des étudiants bénéficiaires de ces bâtiments modernes en construction?

L'Université de Goma, miroir des Universités au Nord-Kivu, vise avant tout l'amélioration de la qualité de l'enseignement et c'est notre objectif principal. Cela passe essentiellement par la mise en oeuvre d'un cadre d'enseignement confortable, approprié et modernisé pour permettre aux étudiants de suivre bonnement les cours. Aujourd'hui, faute d'infrastructures, il existe malheureusement à Goma 5 institutions d'enseignement supérieur qui partagent le bâtiment dénommé « Campus du lac », communément appelé « Kinyumba », y compris l'UniGom. Le constat est que cette situation crée souvent du désordre parce que, les étudiants n'étudient pas dans des conditions confortables. C'est pourquoi nous voulons accélérer les travaux sur nos sites situés aux quartiers Mugunga et lac vert, pour permettre à nos étudiants d'étudier dans des meilleures conditions,.

Comment appréciez-vous l'évolution des travaux et à quand la fin de ceux-ci ?

Les travaux évoluent petit à petit. Il faut rappeler que le projet date de plusieurs années et l'ancien Comité de gestion de l'Unigom avait déjà construit un bâtiment sur ce lieu et qui est déjà opérationnel. C'est une note de satisfaction. C'est pourquoi, nous qui sommes à la tête de l'actuel Comité de gestion, voulons accélérer aussi avec les travaux de construction et tous les deux mois, nous débloquons l'argent de la caisse pour cette fin. C'est un projet gigantesque qui peut prendre 5 ans pour le finaliser et il faut mobiliser plus de 5 millions de dollars américains pour que tous les étudiants, toutes facultés confondues, déménagent vers ce lieu. Nous y allons donc graduellement avec l'accompagnement de la haute hiérarchie et des partenaires qui, d'ailleurs, ont promis de nous construire 12 auditoires pour qu'un maximum d'étudiants étudient ici dès l'année prochaine. Désormais, le Comité de gestion tient certaines de ses réunions au centre ville et d'autres ici, dans l'esprit de déménager définitivement les années à venir.

Quelle lecture faites-vous des nouvelles directives universitaires publiées par le Ministère de l'ESU et quels en sont les points importants?

Nous nous approprions ces nouvelles instructions qui doivent être appliquées conformément aux décisions du Ministre de l'ESU. Un point important c'est surtout la fixation des frais académiques. Ça permet à nous gestionnaires, étudiants et parents d'être aussi fixés sur cette question pour harmonisation. Comme président de la Conférence des chefs d'établissement d'enseignement supérieur au Nord-Kivu, je demanderai seulement aux gestionnaires des différentes institutions d'échanger déjà avec les étudiants et les parents sur tous les détails possibles en suivant strictement les instructions du Ministère. Déjà, à l'Université de Goma nous organisons des séances de sensibilisation et d'échange avec les personnels de l'Université autour des ces nouvelles instructions et nous allons poursuivre dans le même sens avec les doyens des facultés et les représentants des étudiants pour que tout le monde s'en approprie en vue d'un enseignement de qualité à l'UniGom, conformément aux instructions « 021 » du Ministère de l'ESU.

Qu'en est-il de la maîtrise en Santé publique annoncée pour cette année à l'UniGom?

C'est un projet déjà opérationnel en collaboration parfaite avec notre haute hiérarchie et notre partenaire: l'Université Burundaise « Marthin LutherKing ». L'avantage est que ce projet est accepté par toutes les communautés de la province du Nord-Kivu et nous enregistrons chaque jour un engouement des médecins venant des territoires de Rutshuru, Masisi et bien d'autres qui veulent déjà suivre ce programme à horaire décalé qui sera organisé le vendredi, samedi et dimanche. Nous attendons juste la commission de l'ESU qui viendra de Kinshasa pour évaluer sa viabilité. Un autre aspect important est que, ce programme rentre dans la logique de la décentralisation en RDC où le secteur de la Santé publique est décentralisé depuis 1978. C'est donc une suite logique pour le Nord-Kivu.

Un mot sur l'association des anciens de l'Université de Goma lancée récemment et dont vous êtes le président du bureau provisoire ?

Elle se porte bien. C'est une opportunité pour l'Université d'évoluer car, il y a dans cette association, des anciens de l'UniGom qui sont aujourd'hui dans les instances de prise de décision en province et partout au pays. En l'occurrence, le Gouverneur du Nord-Kivu, Carly Nzanzu Kasivita. Ensemble, nous formons une cohésion et nous montons des stratégies pour une meilleure compétitivité de l'Université de Goma à travers le monde. Et cela permet aussi à tous les anciens de l'Université de rester eux aussi compétitifs dans la société. Les anciens sont aussi associés à ce projet de la construction des bâtiments dans nos sites de Mugunga et Lac vert et nous ont promis leur soutien sans relâche. Nous allons, dans les prochains jours, organiser des séminaires avec les anciens de l'Université pour parler de toutes les questions de développement de notre alma mater pour un meilleur avenir de l'Université de Goma.