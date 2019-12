Afrique: Huawei entend devenir un acteur majeur de la 4ème révolution industrielle

Charm El-Cheikh, Égypte, le 17 décembre 2019 – La 3ème édition du Forum mondial de la jeunesse s'est ouverte ce samedi 14 décembre à Charm El-Cheikh, en présence des présidents Égyptien, Abdel Fattah al-Sissi et Sénégalais, Macky Sall ainsi que des représentants d'États et de gouvernements africains, arabes et internationaux, et des chefs d'organisations internationales. Avec près de 7 000 jeunes Égyptiens et étrangers, ainsi que d'autres experts, journalistes, personnalités publiques et fonctionnaires du monde entier, l'édition 2019 du Forum mondial de la jeunesse a été la plus importante en termes de participants.

Lancé en 2017, ce forum ambitionne d'être une plate-forme annuelle construite par des jeunes prometteurs dont l'objectif est de réunir les jeunes de la planète pour leur permettre d'échanger des opinions et de recommander des initiatives aux décideurs et aux personnalités les plus influentes.

Cette année, les échanges ont notamment porté sur les défis sécuritaires, économiques et technologiques dans le monde.

Durant la session intitulée : « Comment se préparer à une quatrième révolution industrielle ? », M. Yong Li, Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel a tenu à souligner : « J'ai appris lors de cette rencontre que le Groupe Huawei a mis en place 36 académies spécialisées TIC en Égypte grâce aux partenariats avec les universités publiques et privées pour accompagner le pays dans la formation des jeunes talents dans le domaine des TIC. La formation de ces talents sur tout le territoire égyptien permettra de répondre aux enjeux de la transformation digitale. »

M. Philippe Wang, Vice-président de Huawei pour l'Afrique du Nord a déclaré : « Si les pays en développement veulent tirer avantage de la quatrième révolution industrielle, la mission la plus urgente consisterait à placer l'industrie 4.0 au centre de la stratégie nationale et de se doter d'un écosystème industriel solide. En effet, le cœur de cette révolution se situe dans l'innovation, en particulier autour de la connectivité et de l'Intelligence Artificielle qui sont les domaines dans lesquels Huawei investit considérablement. »

L'agenda du Forum mondial de la jeunesse est divisé en plusieurs volets qui abordent des thématiques et des sujets liés à la jeunesse internationale, créant ainsi une tribune de choix pour exprimer leurs points de vue, présenter des idées et partager des expériences tout au long de ses sessions.

À propos de Huawei

Huawei est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'infrastructures et d'appareils intelligents dans le domaine des technologies de l'information et des communications (TIC).

À propos du Forum mondial de la Jeunesse

Le Forum mondial de la Jeunesse s'est tenu pour la première fois en novembre 2017, où il a permis aux jeunes du monde entier de s'engager dans un cadre enrichissant, leur permettant d'échanger leurs points de vue et de recommander des initiatives aux décideurs et personnalités influentes. Depuis lors, c'est devenu une occasion pour les jeunes de s'engager avec les meilleurs décideurs, de réseauter avec des jeunes prometteurs de la région et du monde qui sont déterminés à faire de notre monde un endroit meilleur pour tous. Le Forum mondial de la jeunesse réunit un large éventail de participants, notamment des chefs d'État et de gouvernement, des jeunes leaders internationaux, des jeunes inspirants dans divers domaines, des personnalités internationales de premier plan et des groupes de jeunes du monde entier.

www.wyfegypt.com