Congo-Brazzaville: Inondations - Un convoi humanitaire pour secourir cent quatre-vingt mille sinistrés

Le gouvernement a disponibilisé une assistance d'urgence composée de vivres, non-vivres et médicaments en faveur des sinistrés bantous et autochtones dans les localités inondées des zones septentrionale et centrale du pays.

Le ministère des Affaires sociales et de l'action humanitaire vient de finaliser le plan d'acheminement et de distribution de deux cent soixante tonnes de vivres et non-vivres aux cent quatre-vingt mille sinistrés dans les départements inondés, le long du fleuve du Congo et de ses affluents, dans les zones septentrionale et centrale du pays. Le kit humanitaire est également composé des intrants de pêche et du matériel de construction. « Le gouvernement a, par ailleurs, mis à disposition deux cent quatre-vingt-cinq cartons de médicaments de première nécessité, des produits d'entretien et d'assainissement. La population patauge dans les eaux souillées, il faut la protéger contre diverses maladies, notamment celle de la peau », a indiqué la ministre de tutelle, Antoinette Dinga Dzondo, en conférence de presse le 16 décembre, à Brazzaville. La ministre a souligné que le convoi quittera la capitale dans quelques jours pour rallier les localités concernées par voies routière et fluviale. Il est bien clair que l'état actuel de la route nationale n°2 pourrait ralentir la vitesse du convoi dans les délais.

Les quatre cent millions francs CFA débloqués par le gouvernement, en guise d'assistance d'urgence, ne concernaient au départ que les cinquante mille sinistrés du département de la Likouala. Malheureusement, les pluies diluviennes se sont déchaînées par la suite au point d'élargir les dégâts dans d'autres départements, notamment la Cuvette, la Sangha et les Plateaux. Le nombre des sinistrés a ainsi quadruplé jusqu'à atteindre environ trente mille ménages (bantous et autochtones). « Nous étions obligés de refaire la planification sur ce même montant de sorte que toutes les personnes touchées dans ces localités-là en bénéficient. Cela a pris un peu plus de temps au gouvernement », selon les explications de la ministre des Affaires sociales et de l'action humanitaire.

Le actions d'avant

Dès le début des inondations, en octobre dernier, les partenaires techniques et financiers du Congo se sont mis à l'œuvre. Le Programme alimentaire mondial, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, le Fonds des Nations unies pour l'enfance, le Fonds des Nations unies pour la population ont distribué des vivres et non vivres dans la Likouala. Il y a eu également mobilisation des fonds centrale d'intervention pour les urgences humanitaires par les Nations unies. Du 14 au 16 du mois en cours, une mission conjointe gouvernement-système des Nations unies a réalisé des vues aériennes de tout le territoire afin de compléter les données cartographiques et finaliser le rapport de réponse humanitaire.

L'Union européenne intervient

L'institution a débloqué deux cents millions francs CFA pour aider les organisations humanitaires sur le terrain afin de soulager les sinistrés, peut-on lire dans le communiqué de presse rendu public le 17 décembre, à Brazzaville. « Nous mobilisons cette aide d'urgence pour apporter un soulagement indispensable aux communautés touchées. L'Union européenne exprime pour ainsi dire sa solidarité à la population frappée », a déclaré le commissaire européen en charge de la gestion des crises, Janez Lenarcic.