Gabon: La nationale /PK80 - Le Premier ministre en visite d'inspection

Le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Julien Nkoghe Bekale a effectué ce jour, accompagné du ministre et du ministre délégué des Transports, de l'Equipement, des Infrastructures et de l'Habitat, respectivement M. Léon Armel Bounda Balonzi et Mme Françoise Assengone Obame, une visite d'inspection de la route nationale Ia (RNI), notamment au PK 80.

« En attendant le lancement des travaux de « la Transgabonaise » Pendant la grande saison sèche en juin et 2020, dont les études sont déjà en cours, nous traitons l'urgence. Nous allons réaménager la section de route de la RNI allant du PK "59 au PK80. Je suis venu moi-même inspecter les travaux d'urgence. L'entreprise Colas commencera des travaux plus important qui duperont 3 mois dès demain lundi 16 décembre 2019. Le Gouvernement a décidé de régler la question de la route qui n 'est pas facile à traiter car il faut des études au préalable. Notre pays est traversé par de nombreux cours d'eau ce qui rend les travaux routiers un Peu plus difficiles. Pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs dl.' passé, le ministère des Infrastructures fait des études sérieuses pour qu'une solution définitive soit trouvée », a indiqué le Premier ministre.

L'entreprise Colas qui travaille en collaboration avec la Société d'autoroute du Gabon (SAG), acheminera du matériel sur site, soit une quinzaine de machines, dès ce lundi. Pour pallier l'urgence, des évacuations d'eau seront créées afin d'éviter leur stagnation et les zones boueuses seront traitées pour rétablir la circulation sur l'axe PK59 - PK80.

Outre cette visite d'inspection, le Premier ministre s'est rendu tour à tour, ce samedi 14 décembre, dans les communes d'Akanda, Libreville et Owendo dans le cadre du plan d'urgence mis en place le 5 décembre dernier pour une période d'un mois visant à améliorer le cadre de vie des Gabonaises et des Gabonais. Le chef du gouvernement a tenu à s'assurer de la bonne mise en œuvre, par le Gouvernement et les mairies, des actions répertoriées dans ledit plan.

Rafraichissement des peintures, réfection de la chaussée, renforcement de l'éclairage public, curage des caniveaux, installation de garde-fous et de bacs à ordures supplémentaires, telles sont, entre autres, les actions qui seront menées tout au long de ce mois. Par ailleurs, le chef du gouvernement a encouragé les PME gabonaises qui ont été mises à contribution pour la réussite de cette opération.Ces mesures d'urgence concernent pour la première phase la province de l'Estuaire. Un plan d'actions global sera mis en place très prochainement et s'étendra aux 8 autres provinces du Gabon.

Enfin, le Premier ministre a exprimé sa volonté de voir les collectivités et les mairies de plus en plus impliquées et responsabilisées en ce qui concerne les travaux d'embellissement de nos villes.