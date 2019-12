Afrique de l'Ouest: Tension sécuritaire dans les grands centres urbains et zone de frontière - Statistiques et cartographie des braquages à main armée

Le suivi des crimes et délits armés, en 2018, montre une proportion alarmante des braquages et des attaques à main armée. Ils sont évalués à 64% du total des violences armées enregistrées. C'est la région de Ziguinchor qui est la plus touchée par ce phénomène de violence armée avec 32% des cas signalés. Elle est suivie des régions de Dakar (15%), Thiès (15%), Kaolack (7%) et Kolda (7%), qui sont aussi très impactées.

Les régions les plus peuplées, avec une activité économique importante telles que Dakar, Thiès, Kaolack sont très impactées par ces faits de violences armées, indique le Malao qui précise que les régions frontalières comme Kédougou, Matam, Sédhiou, Kolda et Ziguinchor sont impactés en raison de leurs positions. Et 6% des cas signalés de violences armées sont perpétrées dans les zones frontalières, notamment à Nyassia et Oussouye, dans la région de Ziguinchor, et Goudomp dans la région de Sedhiou.

Les zones urbaines et périurbaines représentent à elles seules 22% des cas signalés de violences armées, contre 32% dans les zones rurales. Les zones frontalières et rurales concentrent 78% des cas de violences armées signalées. En 2018, sur l'ensemble des incidents recensés, 83% d'entre eux concernent des faits de violences avec implication d'armes à feu. En effet, 5 cas d'agression avec usage d'armes ont été répertoriés à Pikine, dans la banlieue dakaroise, 3 à Khombole, dans la région de Thiès.

A Ourossogui, dans la région de Matam, 2 attaques ont été déplorées et 2 autres dans le département de Mbour, 4 cas à Oussouye, 3 autres à Sedhiou, 4 à Bignona et 2 de plus à Ziguinchor. D'autres villes ont aussi connues des violences avec usages d'armes. Dahra Djoloff, Kaffrine, Kaolack, Thiès et Vélingara font parties de la cohorte des cités qui ont enregistré un cas d'agression faite une arme.

PLUS D'ARMES A FEU QUE D'ARMES BLANCHES UTILISEES DANS LES ACTES DE VIOLENCE

Sur l'ensemble des incidents liés aux armes recensés, une centaine d'armes à feu sont répertoriés contre une trentaine d'armes blanches, fait remarquer le rapport du Malao. Le pourcentage d'armes légères et de petit calibre répertorié dans les violences armées recensées est de 77% contre 23% d'armes blanches. Il s'agit de 102 Alpc et 30 armes blanches précise le document. En termes de pourcentage, cela signifie que sur le total des armes répertoriées 77% sont des armes à feu et 23% sont des armes blanches.

Selon le Malao, l'analyse des armes impliquées dans les violences armées montre les régions où l'utilisation des armes à feu est la plus prononcée dans les violences signalées. Les régions les plus affectées par le phénomène des armes à feu sont : Sédhiou, Ziguinchor, Kaolack. En effet, sur le nombre global des armes à feu répertorié dans les violences recensées, 40% d'entre elles ont été répertoriées dans des incidents commise à Sedhiou, 24% de ces armes sont répertoriées dans des actes criminels ou délictuels commis dans la région de Ziguinchor, 14% dans des actes commis dans les régions Thiès et 6% dans des actes commis dans la région de Kaolack.

1 CRIME VIOLENT AVEC USAGE D'ARMES... TOUS LES 9 JOURS

Pour 2018, en tout 42 cas de violences armées ont été recensées dans de la presse sénégalaise, renseigne le Mouvement contre les armes légères en Afrique de l'Ouest qui estime qu'ils sont beaucoup moins importants qu'en 2016 ou l'on avait dénombré à 83 cas. Soit environ un crime violent avec usage d'armes légères et de petit calibre ou armes blanches est enregistré tous les 9 jours. Toutefois l'année 2018 a enregistré moins d'attaques avec usage d'armes que les années précédentes. En 2017, l'on a recensé 31 cas contre 83 en 2016.

RETOUR DES ATTAQUES ATTRIBUÉES AU MFDC

Les attaques attribuées aux supposés combattants du Mfdc ont repris, après une brève accalmie durant ces dernières années, signale le Malao. En 2018, il est répertorié dans la zone sud 3 attaques attribuées à des éléments supposés appartenir au Mfdc. Les attaques ont occasionné une perte en vie humaine, une quarantaine de bœuf emportée, des explosifs et des armes de guerre trouvées. Selon le Malao, elles ont été menées par plusieurs assaillants, une dizaine au moins. 3 attaques ont été dénombrées, avec utilisation d'armes de guerre ou d'explosifs. Ces attaques visent les populations locales qui sont souvent dépouillées de leurs biens. Souvent, les attaques sont menées du côté de la frontière Bissau-Guinéenne;

PROXIMITE AVEC LA GUINEE-BISSAU, PROBLEME DE REINSERTION DES MILITAIRES LIBERES ET DES REBELLES REPENTIS, ZONES CONTRÔLÉES PAR LA REBELLION ET VOL DE BETAIL A LA FRONTIERE BISSAU-GUINEENNE : L'insécurité dans la sous-région, un danger pour la Casamance

Pays instable, la Guinée-Bissau est frontalière avec le Sénégal dont toutes les trois régions sud (Kolda, Sédhiou, Ziguinchor, correspondant respectivement à la haute, moyenne et basse Casamance) souffrent de cette situation qui prévaut dans ce pays voisin. Bissau est à quelques heures de la capitale du Sud, Ziguinchor. Le poste frontalier de Mpack est à une dizaine de minutes (par voiture) de la ville de Ziguinchor. Le trafic y était important lors de notre passage, dans la matinée du 24 novembre 2019.

En dépit de la présence des Forces de l'ordre, des populations usent des moyens non conventionnels pour échapper au contrôle. Des motos Jakarta y sont présentes. Il suffit juste d'une petite somme pour qu'elles fassent traverser la frontière un voyageur, suivant des pistes non autorisées. Mieux, le prix du voyage entre Mpack et Ziguinchor est minime : 500 F CFA pour les taxis clandos et de 250 F CFA pour les minibus Tata. Cette proximité avec la Guinée-Bissau n'est donc pas sans risques pour la région, selon les analystes locaux.

Cheikh Tidiane Cissé, le coordonnateur du Malao à Ziguinchor confirme : «il y'a un risque vers la Guinée-Bissau à cause de l'instabilité. Si l'insécurité y règne, cela pose problème au niveau des frontières sénégalo-bissau-guinéenne à cause de la bande armée dans la région sud». Pis ajoute-t-il, l'absence d'une législation sur les armes dans ce pays peut porter atteinte à la Casamance. «La législation sur les armes en Guinée-Bissau pose problème. Il n'y a pas une loi qui interdit le transfert d'armes.

Le militaire ou le policier bissau-guinéen rentre chez lui avec son arme. Du côté du Balantacounda (département de Goudomp, région de Sédhiou, ndlr), il n'existe quasiment pas de frontière». Pour Cheikh Tidiane Cissé, la difficulté c'est aussi que la frontière avec ce pays est longue. Et, ajoute-t-il, «la présence des bandes armées dans certaines zones inaccessibles à l'Armée et à la Gendarmerie, comme le Nord Sindia, ne facilite pas la présence militaire».

Conséquence, des pratiques culturelles telles que le vol de bétails sont récurrentes dans la région. Ce qui amènera, dit-il, «les populations à chercher à se protéger en détenant des armes illégalement». Les porteurs d'armes peuvent aussi chercher des zones de replis. Et «la Casamance, à cause de la présence d'un mouvement rebelle, est un point névralgique», estime-t-il.

PROPOSITION DE SOLUTIONS POUR CONTRER L'INSECURITE

Pour le journaliste et directeur de la radio Ziguinchor Fm (Zig Fm), Ibrahima Gassama, à cause de la porosité des frontières, avec la Guinée-Bissau et la Gambie, associée au conflit qui a duré plus de 37 ans, la circulation des armes est bien réelle dans la région. «Malgré tout le dispositif qui a été mis en place, il y'a des pistes où la présence des Forces de défense et de sécurité n'est pas très visible. Et c'est des corridors qu'exploitent souvent les malfaiteurs».

Et d'ajouter : «c'est une réalité qui est là et qui exacerbe un autre phénomène lié au vol de bétail». Les auteurs de ces actes utilisent les armes ; mais des populations, dans un souci de se protéger contre ce phénomène, soit fabriquent des armes artisanales ou s'en procurent dans les marchés, à bas prix.

Le manque de moyens des Forces de défense et de sécurité et la largesse de la frontière font que les militaires éprouvent de la peine pour assurer leur mission de sécurisation a-t-il estimé. Le passage par des points (de passage) non autorisés est une réalité surtout aux heures de la fermeture de la frontière, reconnait Ibrahima Gassama. «J'ai vécu l'expérience. Il m'est arrivé de sortir de Bissau très tard et d'arriver pendant que la frontière était fermée. On m'a dit: «si vous n'avez pas de véhicules, il y a des motos qui peuvent vous faire passer par d'autres endroits pour regagner Ziguinchor».

Ça se fait et se sont des couloirs utilisés», a-t-il souligné. Afin de mieux lutter contre l'impact de l'insécurité dans la sous-région à Ziguinchor, Cheikh Tidiane Cissé et Ibrahima Gassama, souhaitent une réinsertion des militaires libérés et des éléments du Mouvement des forces démocratiques de la Casamance repentis. «Il faut que l’État pense à leur réinsertion socioéconomique», a dit Cheikh Tidiane Cissé. Ibrahima Gassama, quant à lui, attiré l'attention sur le fait de se débarrasser de personnes formées au maniement de l'arme et qui n'ont pas été préparées à se réinsérer dans la vie civile. Cela peut susciter des tentations, avec des porteurs d'armes qui peuvent leur tendre la main.

LA POROSITÉ DES FRONTIÈRES : UNE GANGRÈNE DANS LA PRISE EN CHARGE SÉCURITAIRE

«Le Sénégal n'est pas encore touché, mais la menace existe», soutient le chargé de projet du Mouvement contre les armes légères en Afrique de l'Ouest (Malao), Youssouf Badji. En cause, des frontières poreuses au point qu'il y «ait plusieurs points de passages non officiels que les gens empruntent, avec la complicité des populations frontalières. Les points de passages équipés ne représentent que 15 à 20% des points de passage», ajoute-t-il.

Youssouf Badji trouve aussi que la Gendarmerie nationale a un travail colossal à faire afin d'assurer un maillage beaucoup plus restreint. «C'est plusieurs kilomètres qu'un poste de Gendarmerie doit gérer. Et l'insuffisance des moyens fait que si des crimes sont commis quelques parts, les réactions ne sont pas aussi rapides que ça. Malgré qu'il y ait beaucoup d'efforts». Il y a aussi le fait que, déplore-t-il, les gens profitent des grandes fêtes religieuses pour voyager avec des armes dans leurs bagages. Des difficultés à contrôler la frontière existent également du fait de la complicité ethnique des populations des régions frontalières.

En général, explique-t-il, les communautés locales transfrontalières privilégient la loyauté ethnique au civisme. Il n'est pas facile, pour l'État, de traquer des malfaiteurs qui peuvent trouver refuge de part et d'autre de la frontière, soutient-il. A signaler que les postes frontaliers de contrôle de la Police nationale du Sénégal sont passés de 45, en 2014, à 70, en 2017. La réforme est instituée par le décret numéro 2017-463 du 21 mars de la même année.

RAPPORT DE SMALL ARMS SURVEY : 11 millions d'armes à feu entre les mains de civils en Afrique de l'Ouest

Selon le rapport de Small Arms Survey, publié en janvier 2019 et dénommé «l'Atlas des armes : une cartographie des flux illicites d'armes légères en Afrique», les acteurs civils africains dont les individus, les entreprises immatriculées comme les entreprises de sécurité privées et les groupes armés non étatiques détiendraient plus de 40 millions d'armes légères ; soit près de 80% des armes en circulation sur le continent.

Les Forces armées et de sécurité, quant à elles, détiendraient moins de 11 millions d'armes légères. Sur les 40 millions d'armes légères détenues par la population civile africaine, 5.841.200 seraient officiellement enregistrées et 16.043.800 ne le seraient pas, selon le document qui précise que le statut des autres armes légères n'a pas pu être déterminé.

En chiffres absolus, la population civile de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest est celle qui détient le plus d'armes légères licites et illicites sur le continent ; soit près de 11 millions. Ces armes légères sont constituées pour la majorité de fusils militaires (plus de 60%), mais aussi d'armes de poing (21%), de fusils de chasse (11%) et d'armes factices (4%). Sur le continent africain, la plus importante source d'approvisionnement en armes illicites est vraisemblablement le trafic transfrontalier par voie terrestre.

Selon toujours le document, en apparence, l'Afrique importe moins d'armes légères que les autres régions du monde. Mais la valeur de ses importations déclarées augmente, au moins depuis le début du siècle. Entre 2001 et 2014, la valeur annuelle des importations africaines d'armes légères a presque triplé, passant de 82 millions à 237 millions de dollars Us, fait remarquer le rapport qui s'est basé sur des chiffres de la base de données comtrade des Nations Unies. L'Afrique du Nord est la sous-région qui importe le plus d'armes légères, pour une valeur moyenne de 62 millions de dollars Us, entre 2001 et 2014. Elle est suivie par l'Afrique de l'Ouest qui est à 35 millions de dollars Us par an. Cependant, force est de signaler qu'il n'y a pas de statistiques sur les armes illicites en circulation au Sénégal.

LA DÉTENTION D'ARMES A FEU : Un processus encadré, mais violé

Le permis de port d'arme obéit à un processus avant sa délivrance. Le chef de la Division des armes et munitions, Alassane Diop, fait état de plusieurs étapes à respecter dont l'achat de l'arme d'une armurerie agréée par l’État. Cependant, il est constaté que des armes en circulation sont de fabrication artisanale ou proviennent d'un circuit illicite. Elles ne sont pas, en conséquence, détenues de manière légale.

La législation sénégalaise notamment la loi 66-03 du 18 janvier 1966 concernant les armes à feu et munitions et son décret d'application et la Convention de la Cedeao sur les armes légères et de petites calibres (Alpc), leurs munitions et autres matériels connexes d'Abuja du 14 juin 2006, ratifiée par le Sénégal et entrée en vigueur depuis le 20 novembre 2009, posent le principe d'une interdiction pour toute fabrication, importation, exportation, commerce, entreposage, cession acquisition détention, transport et port d'armes et leurs munitions, pièces détachées ainsi que le matériel spécialisé pouvant servir à leur fabrication, explique le chef de la Division des armes et munitions, le lieutenant Alassane Diop.

Cependant cette interdiction assortie d'une clause disant que les armes et munitions et leurs accessoires destinées à l'usage de défense et de sécurité, concourant à la sécurité publique de l'Etat ne sont donc pas régies par la loi précitée. Les armes à feu susceptibles d'être détenues par des particuliers pour des activités humaines telles que la défense, la chasse, le tir sportif, les expériences scientifiques sont soumises à une autorisation du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, renseigne le chef de la Division armes et munitions et ce conformément aux dispositions de l'article 2 du décret 66- 887 du 17 novembre 1966.

Alassane Diop ajoute aussi que la loi dispose que peuvent être autorisées à acquérir et détenir des armes de la 2ème catégorie c'est-à-dire des pistolets automatiques d'un calibre inférieur à 7,6 mm ou de la 5ème catégorie, exclusivement les matraques, les sociétés qui assurent leur sécurité intérieure, le gardiennage de leurs immeubles et installations, le convoiement de leurs valeurs et fonds, spécialement les banques et les sociétés importantes.

Les entreprises qui assurent le gardiennage, la sécurité intérieure et le convoiement de fonds pour le compte d'autrui, à condition que ces entreprises soient agréées par l'autorité administrative, peuvent disposer des armes. Mieux, ajoute-t-il, pour les sociétés de gardiennages, la prprésentation d'un agrément délivré par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, délivré par une commission doit normalement suffire pour un approfondissement de l'enquête menée préalablement avant la délivrance du permis de port d'armes. Aussi, les personnes qui justifient d'un danger grave et immédiat nécessitant leur défense, celle de leur famille ou de leurs biens, peuvent être autorisées à détenir des armes.

SEULE UNE ARME ACHETEE DANS UNE ARMURERIE RECONNUE PAR L'ETAT EST PASSIBLE D'UNE AUTORISATION DE PORT

L'acquisition du permis de port d'armes obéit à un processus d'enquête mais aussi la mise à disposition des autorités compétentes de documents administratifs, insiste le lieutenant Alassane Diop. Toutefois, pour les personnes âgées de plus de 40 ans et celles souffrant de dysfonctionnement physique ou psychique, une visite médicale doit être déposée pour attester de leur capacité à disposer d'une arme.

A signaler que pour disposer d'un permis de port d'armes, il faut obligatoirement un permis d'achat portant indication des prénoms, noms, résidence et profession du titulaire, la catégorie de l'arme et son lieu de destination. Le permis d'achat est délivré par les armureries agréées par l’État du Sénégal pour vendre des armes. Elles sont au nombre de 3. Seuls les détenteurs d'armes achetées des armureries reconnues par l’État sont habilités à avoir le permis de port d'armes. Toutes les personnes qui ont des armes acquises autrement sont des usagers clandestins, soutient le chef de la Division armes et munitions.

LES PERSONNES AVEC DES ANTECEDENTS JUDICIAIRES INTERDITES DE PORTER UNE ARME

«Les personnes de moins de 21 ans, sauf dérogation, ne sont pas autorisées à porter des armes», signale le chef de la Division des armes et munitions. «Il est aussi établi des quotas d'armes à certaines personnes habilitées à détenir des armes. Les personnes ayant été condamnées à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis et les personnes n'ayant pas fait l'objet d'une enquête de moralité, ne sont pas autorisées à détenir des armes», soutient le lieutenant Alassane Diop. Par ailleurs, «les personnes pour lesquelles, la détention d'une arme constitue un trouble à l'ordre public ou une menace à la sécurité de l’État, ne sont pas autorisées à détenir des armes», a-t-il ajouté.

Mieux, les personnes n'ayant pas de preuve suffisante légitimant la détention, le port ou l'utilisation, pour chaque arme de petit calibre, ne peuvent pas avoir une autorisation de port d'arme. Idem pour les personnes incapables de prouver qu'elles ont suivi une formation en matière de sécurité et qu'elles possèdent des connaissances relatives à la législation sur les armes légères et de petit calibre. Les demandeurs incapables de prouver que l'arme sera stockée dans un endroit sécurisé et séparément de ses munitions, ne doivent pas eux aussi disposer d'une autorisation.