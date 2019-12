Sénégal: Répression de la détention illégale d'armes à feu - La «faille» de la législation

Pour le lieutenant Alassane Diop, «la législation en vigueur sur le régime général des armes et munitions au Sénégal semble avoir fait abstraction de certaines sanctions notamment celles applicables aux auteurs du délit de détention d'armes sans autorisation administratives».

Cependant, précise-t-il, «des dispositions sont prévues dans le Code pénal et le Code de procédure pénale pour apporter une réponse à la détention illégale d'arme». La réforme de la loi 66-03 et le projet de loi relatif au Traité sur le commerce des armes (Tca) visent à combler le gap, ajoute-t-il.

A signaler que le Sénégal a adopté la loi 66-03 du 18 janvier 1966, portant régime général des armes et munitions pour lutter contre la circulation illicite des armes. Cette loi classe les armes en sept catégories. Celles utilisées pour la défense et leurs munitions sont rangées à la deuxième catégorie. Et selon cette loi, celui qui enfreint la règle, en détenant illégalement une arme, encourt une peine de 2 ans au moins et de 5 ans au plus.

Par ailleurs, le Sénégal a aussi pris des décisions allant dans le sens de l'interdiction, la restriction du port ou de la détention d'armes. Il s'agit du décret n°73-1128 du 13 décembre 1973 relatif aux conditions de fabrication et d'exportation des armes et munitions; de l'arrêté ministériel n°016370/MINT/SEEF du 31 décembre 1982 fixant, en matière de chasse, les conditions d'attribution de munitions et de délivrance aux touristes chasseurs de permis temporaires de détention d'armes. Il y a également la loi 2006-06 du 6 janvier 2006 autorisant le président de la République à ratifier le Protocole contre la fabrication et le trafic illicite d'armes à feu, de leurs pièces, éléments de munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adopté à New York le 31 mai 2001.

Le Sénégal a aussi adhéré à des législations internationales dont la Convention de la Cedeao sur les armes légères et de petit calibre, leurs munitions et autres matériels connexes et le Traité sur le Commerce des armes (Tca) des Nations Unies.

PRECISION

Dans le cadre de notre enquête, nous avons demandé à rencontrer le directeur de la Police de l'air et des frontières pour échanger avec lui sur un certain nombre de questions. Mais des autorités de la Police nous ont signifié que ce n'était pas possible car le nouveau responsable du département venait juste d'être installé et il n'avait pas encore pris ces marques. Pour ce qui est de la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre (Comnat) et l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (Onudc), nos tentatives ont été vaines