Congo-Kinshasa: Session de septembre 2019 - Mission accomplie à l'Assemblée nationale

Plusieurs lois examinées et votées, notamment le budget 2020 et la réédition des comptes 2018. 14 propositions de lois reçues au bureau, 14 questions écrites, 16 questions orales avec ou sans débat... Une moisson abondante en termes de bilan pour la première session budgétaire de la 3ème législature de la 3ème République à l'Assemblée nationale.

Les députés nationaux sont en vacances depuis dimanche 15 décembre. La clôture de la session ordinaire de septembre 2019 a été marquée par le discours bilan de la présidente de cette institution. Jeanine Mabunda a annoncé que 14 propositions de lois et 30 questions orales et écrites ont été initiées par les députés nationaux au cours de la session de septembre. Et tout en félicitant les initiateurs, la présidente de la Chambre basse du Parlement a fait savoir que certaines de ces propositions ont été déjà soumises au gouvernement pour des observations.

D'autres propositions font encore l'objet d'analyse approfondie en application. « Nous soumettrons, le moment venu, à l'auguste assemblée, au fur et à mesure, celles des initiatives déclarées recevables », a-t-elle déclaré.

Le bureau de la Chambre basse du Parlement a aussi reçu 16 questions écrites et 14 questions orales (avec ou sans débat) dans le cadre du contrôle parlementaire. 9 des questions orales ont été jugées recevables. La présidente de l'Assemblée nationale n'exclut pas la possibilité de reprogrammer ces questions au cours de la session de mars 2020.

Des initiatives législatives, l'on note la proposition de loi modifiant la loi n° 18/021 du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus et fixant les avantages accordés aux anciens chefs de corps constitués de Jacques Djoli, la proposition de loi organique pour la modification de la loi portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et la réforme du système électoral de la RDC de Christophe Lutundula, la proposition de loi portant protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap en RDC de Eve Bazaïba, etc.

Par ailleurs, la clôture de la session de septembre 2019 a été précédée par l'adoption du rapport de la commission mixte paritaire Sénat-Assemblée nationale validant sur le budget 2020 arrêté à 10 milliards de dollars. La différence des chiffres entre les deux Chambres a porté sur l'augmenté de quelques nouvelles recettes décelées par le Sénat. Près de 700 000 dollars supplémentaires. Cette étape franchie, le projet de loi de finances de l'exercice 2020 sera transmis au chef de l'État pour promulgation.

L'Assemblée nationale a également adopté les recommandations formulées au gouvernement concernant les dernières catastrophes naturelles à Kinshasa et la guerre à Beni.

S'agissant du litige au sein du groupe parlementaire AFDC-A, les élus du peuple ont validé le rapport de la commission PAJ. Il a été adopté que désormais seul l'honorable Assani peut diriger le groupe parlementaire AFDC-A et non Adèle Kahinda du camp de Bahati Lukwebo.

Au chapitre de la diplomatie parlementaire, l'on a noté plusieurs missions aussi bien en Afrique que dans le monde. Plusieurs membres du bureau ont représenté l'Assemblée nationale en vue d'affermir les relations avec l'extérieur.