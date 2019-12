Algérie: Ligue 1 (14e j) - Le leader rate le coche, le PAC renoue avec la victoire

Alger — Le CR Belouizdad, leader du championnat de Ligue 1 de football, a raté l'occasion de s'adjuger le titre honorifique de champion d'automne, en s'inclinant lundi en déplacement dans le derby face à l'USM Alger (1-0), à l'occasion de la 14e journée.

Dans un stade Omar-Hamadi plein à craquer, l'USMA a réussi à "dompter" le leader grâce à l'inusable Rabie Meftah (77e), qui signe son cinquième but de la saison. Le Chabab concède par l'occasion sa deuxième défaite depuis le début de l'exercice, après celle essuyée sur la pelouse du CS Constantine (1-0), à l'occasion de la 10e journée.

Le MC Oran qui se devait de l'emporter pour s'emparer de la 3e place, a été surpris à domicile à l'ASO Chlef (1-2) dans un derby de l'Ouest très disputé de part et d'autre. Les Chélifiens ont renversé les "Hamraoua" après avoir été menés au score. L'ASO confirme sa bonne santé en alignant un troisième match sans défaite, et compte un match en moins à jouer à domicile face à l'USM Alger.La JS Saoura n'est pas en reste, puisqu'elle a raté également l'occasion de prendre seule la 3e place, en s'inclinant devant son public, à la surprise générale, face à l'USM Bel-Abbès (0-1). Il s'agit de la deuxième défaite concédée par la Saoura à domicile après celle face au MC Alger (0-1), lors de la 3e journée

De son côté, le club de la "Mekerra" confirme son net succès décroché à domicile face au MC Alger (3-1), et réalise une excellente opération en rejoignant la troisième place en compagnie du MCO, la JSS, le CSC, et l'ASAM.Le derby de l'Est entre l'AS Aïn M'lila et le CS Constantine s'est soldé sur un score vierge (0-0), dans une rencontre qui n'a pas tenue toutes ses promesses, entre deux équipes qui comptent le même nombre de points (19 points).

En bas du classement, la lanterne rouge le Paradou AC a renoué avec la victoire après un mois et demi de disette, en remportant le derby algérois en déplacement face au NA Husseïn-Dey (3-1).Une précieuse victoire des "Académiciens" qui amorcent leur mission de sauvetage, eux qui comptent encore quatre matchs en retard à disputer. En revanche, rien ne va plus pour le Nasria qui enchaîne un troisième revers de rang, et qui se retrouve relégable en occupant la 15e et avant dernière position au tableau.

Le NC Magra a confirmé son redressement en s'imposant sur le fil face à l'US Biskra grâce à un but d'Akram Demane (84e). Un succès qui permet aux joueurs d'El-Hadi Khezzar de quitter la position de relégable. Un coup d'arrêt en revanche pour la formation de Biskra qui restait sur une série de trois matchs sans défaite.La JS Kabylie qui aspire à rejoindre le podium, est allé tenir en échec le CABB Arreridj (1-1). En dépit de ce semi-échec, le CABBA préserve sa série d'invincibilité en alignant un cinquième match sans défaite, sous la conduite de l'ancien coach français de la JSK Franck Dumas.

Cette 14e journée a été marquée par trois victoires en déplacement et quatre expulsions : Khalil Semahi (JS Saoura), Ameur Bouguettaya (USM Bel-Abbès), El-Hadi Belameiri (CABB Arreridj), et Hachem Bouafia (US Biskra).Le match MCA - ESS a été reporté à une date ultérieure en raison de l'engagement du club algérois en Coupe arabe, où il reçoit ce soir son homologue irakien d'Al-Quwa Al-Jawiya à Blida (20h00) dans le cadre du 1/8 de finale retour.