Sénégal: Diourbel/Chambre criminelle - Ousmane Déme et Mamadou Déme acquittés au bénéfice du doute

Ces prévenus comparaissaient pour les délits d'association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec usage de véhicule, de violences et d'armes, détention illégale d'armes et de coups et blessures volontaires.

Ousmane Dème et Mamadou Dème étaient hier, lundi 16 décembre 2019, à la barre de la Chambre criminelle du Tribunal de grande instance (TGI) de Diourbel. Le troisième prévenu, Abou Sow, était absent et introuvable suite à une recherche infructueuse.

A la barre, les suspects n'ont pas variés dans leurs déclarations depuis l'enquête préliminaire du dossier. Ousmane Dème indique qu'il était dans la chambre de Mamadou Dème au moment des faits. Il déclare ne pas connaitre Abou Sow.

Les faits se sont déroulés dans la nuit du 26 au 27 novembre 2016 où les éléments de la Brigade de Gendarmerie de Ndindy ont été avisés d'un cambriolage perpétré au domicile d'Oumar Ba.

Les investigations menées ont permis d'interpeller Abdou Dème, Mamadou Dème et Ousmane Dème. Ces derniers ont tous nié les faits qui leur sont reprochés. Oumar Ba a fait des confusions dans l'identification des prévenus.

Néanmoins, la partie civile représentée par Oumar Ba, Abdoulaye Ba et Demba Ba a demandé respectivement les sommes de 5 millions, 2 millions et 1 million à titre des dommages et intérêts.

L'avocat d'Ousmane Dème, Me Moustapha Ndiaye estime que les témoignages d'Oumar Ba et de son fils Ablaye Ba ne peuvent pas asseoir la culpabilité de son client. Ainsi il a demandé l'acquittement de son client au bénéfice du doute.

Le conseiller de Mamadou Dème, Me Assane Dioma Ndiaye, abonde dans le sillage et demande la relaxe de son client au bénéfice du doute.

Le Procureur de la République, dans son réquisitoire, a soutenu qu'il détient des charges contre les prévenus. Le TGI de Diourbel a acquitté les nommés Ousmane Dème, Mamadou Dème et Abou Sow au bénéfice du doute et débouté la partie civile.