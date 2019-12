Sénégal: Politique visant a lutter contre la maltraitance des enfants - HRW accable le pays

Dans un rapport publié hier, lundi 16 décembre, l'organisation Human Rights Watch (Hrw), appuyée par son partenaire, la Plateforme pour la Promotion et la Protection des Droits Humains (Ppdh), a dressé un mauvais bilan des politiques instaurées par les autorités sénégalaises pour lutter contre la maltraitance des enfants talibés.

«Les enfants talibés ont été ouvertement et tragiquement négligés, exploités et maltraités, et le gouvernement n'a tout simplement pas fait assez pour arrêter cela», a déclaré Corinne Dufka, directrice adjointe de la Division Afrique de Human Rights Watch (Hrw) dans un rapport de son organisation publié hier, lundi 16 décembre, et faisant suite à la publication antérieure d'un premier document sur la situation des «daaras».

Selon toujours Corinne Dufka, «le gouvernement doit prendre des mesures audacieuses, concrètes et durables pour mettre fin aux souffrances endurées par de nombreux enfants dans les daaras». Human Rights Watch et son partenaire, la Plateforme pour la Promotion et la Protection des Droits Humains (Ppdh), ont aussi analysé plusieurs obstacles à la justice en cas d'abus.

Il s'agit, selon ces deux organisations, des travailleurs sociaux et des agents de la Police qui omettent de signaler, d'enquêter ou de renvoyer des affaires ; des membres de la famille qui choisissent de ne pas porter plainte ; l'accès limité des enfants à l'assistance judiciaire et la pression publique sur le pouvoir judiciaire pour abandonner ou réduire les accusations ou les peines prononcées à l'encontre de maîtres coraniques, liée à leur influence sociale.

Pis, ajoutent-elles, le programme mis en œuvre pour le retrait des enfants de la rue, «n'avait eu aucun impact généralisé ou durable, en raison de sa portée limitée et de son incapacité à garantir des enquêtes et des poursuites à l'encontre des maîtres coraniques qui avaient forcé les enfants à mendier».

UNE TENDANCE LENTE MAIS POSITIVE A L'APPLICATION DES LOIS INTERDISANT LES ABUS

Pour Human Rights Watch, la décennie écoulée a révélé une tendance lente mais positive à l'application des lois nationales interdisant les abus et la négligence volontaire d'enfants, la séquestration, la mise en danger d'autrui et la traite des personnes notamment l'exploitation de la mendicité d'autrui.

Les deux organisations saluent néanmoins le fait qu'au moins 29 maîtres coraniques ou leurs assistants ont été poursuivis pour abus contre des enfants, entre 2017 et 2019, entraînant au moins 25 condamnations, dont 8 pour traite des personnes.

Dans leurs récriminations les deux organisations soutiennent aussi que les autres efforts du gouvernement pour aider les enfants talibés, notamment l'assistance sociale à certains «daaras» et talibés, l'établissement de plusieurs «daaras modernes» et la lutte contre la traite des personnes, sont restés limités et ont souffert d'incohérences et de retards.

Elles ont également documenté le manque critique de ressources pour les services de la protection de l'enfant, tels que les travailleurs sociaux, les centres d'accueil pour enfants et les comités de protection de l'enfant.

Pis, ces deux organisations relèvent que les initiatives sont restées superficielles et limitées à Dakar, avec plusieurs faiblesses notamment l'absence de traitement des causes profondes ou l'incorporation de mesures dissuasives au moyen de poursuites - empêchant un impact généralisé ou durable.

Pour mettre fin à ce qu'elles qualifient de manquements, les organisations appellent le gouvernement à s'engager à améliorer et intensifier les programmes ciblant la mendicité des enfants, règlementer et soutenir les daaras existants, développer les services de protection de l'enfance, lutter contre la traite et le trafic des enfants talibés et de donner la priorité à la justice.