Sénégal: Perturbations de la circulation sur le Canal 4 pour exiger la libération du pr Babacar Diop et cie - Les étudiants montent au front

Comme ils l'avaient promis, lors de leur assemblée générale tenue le lundi passé a l'Ucad, les étudiants sont montés au front hier, lundi, 16 décembre, pour exiger la libération de leur professeur Babacar Diop et certains de leurs camarades étudiants interpellés en même temps que Guy Marius Sagna et Cie, le 29 novembre dernier, devant les grilles du Palais de la République.

Cette fois, pour détourner l'attention des forces de l'ordre placées devant la grande porte du Campus, en face de l'Avenue Cheikh Anta Diop, et sur la corniche ouest, les pensionnaires de l'Ucad ont barré la voie sise au canal 4 derrière la bibliothèque universitaire.

Interrogé par la presse, Bassirou Tine, l'un des manifestants a jugé anormale l'arrestation leur professeur qui, selon lui, est sollicité par ses étudiants de Licence 1 et de Master qui doivent soutenir.

De plus, menaçait-il, « nous ne comptons pas reculer face à ce combat, nous le poursuivrons chaque jour et à n'importe quelle heure jusqu'à la libération de notre professeur et de nos camarades ».

Pis, a-t-il dit, « nous n'écarterons pas de sacrifier nos cours et nos examens pour porter ce combat ». Pour rappel, lundi dernier, même les syndicats des universités publiques du Sénégal, le Saes et le Sudes/Esr, avaient paralysé les enseignements pour la même cause.