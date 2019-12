Afrique: Union africaine-Algérie - Le Président Moussa Faki Mahamat prend acte des élections présidentielles algériennes du 12 décembre 2019

Le Président de la Commission de l'Union africaine S.E Moussa Faki Mahamat prend acte des élections présidentielles organisées en Algérie le 12 décembre 2019 et de l'élection de Son Excellence Abdelmadjid TEBBOUNE en qualité de Président de la République Algérienne Démocratique et Populaire. Il lui adresse ses salutations fraternelles.

Le Président de la Commission de l'Union africaine rappelle que ces élections et leur contexte ont démontré que le peuple Algérien veut le changement et le progrès.

Le Président de la Commission de l'Union africaine exprime sa solidarité pleine et entière au peuple Algérien et souhaite plein succès au nouveau président et à tous les acteurs politiques et sociaux d'Algérie dans leurs efforts conjugués pour trouver les réponses pertinentes aux demandes et exigences du peuple Algérien, dans l'unité, la paix et la stabilité de l'Algérie.