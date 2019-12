Congo-Kinshasa: Moïse Katumbi pose les jalons de son propre parti politique

Le président d'Ensemble pour le changement, Moïse Katumbi, a réuni, hier mardi 17 décembre à Lubumbashi, les leaders des partis politiques membres de cette plateforme créée initialement pour le besoin électoral. Cet atelier a été convoqué pour un seul objectif, à savoir la création du parti politique que Moïse Katumbi va piloter en vue de conquérir le pouvoir et mettre, enfin, son projet de société en œuvre, celui de changer la face de la RDC.

Le Potentiel

« Nous voilà arrivés à une étape cruciale de la mise en œuvre du grand projet que nous caressons depuis plusieurs années, à savoir la création du grand parti autour duquel nous avons décidé de nous rassembler », a dit en substance l'ancien gouverneur de l'ex-Katanga s'adressant à l'assistance.

Hier, Moïse Katumbi a pris son courage pour mettre fin à la dictature et briser les rêves de ceux qui aspiraient à changer la Constitution pour s'accrocher au pouvoir ; aujourd'hui il prend le courage d'initier ce grand parti pour changer le visage de la RDC.

Après son safari réussi dans le Grand Katanga et dans le Grand Kivu, Katumbi dit faire le constat que « les Congolais ont perdu confiance dans leur classe dirigeante » et ils veulent une rupture avec le passé. Il veut inscrire sa formation politique dans cette voie là. C'est pourquoi, ce parti politique, Katumbi le veut « une structure dédiée exclusivement à l'esprit de travail où règnent la discipline, la loyauté, le respect mutuel, le respect des règles et un engagement actif de terrain ». Mieux, il veut que ce parti politique soit profondément enraciné dans toutes les provinces, dans tous les territoires, dans tous les secteurs-chefferies et dans tous les groupements et localités.

«Il nous faut réinventer la manière de faire la politique et définir des trajectoires réalistes pour répondre aux désirs et attentes de notre peuple. Pour rétablir la confiance brisée par des années de compromissions, de corruption, de mégestion et de déchéance morale de notre société, nous devons être au moins efficaces et exemplaires. Le retour de la confiance est à ce prix », a dit Moïse Katumbi.

Pour lui, la création de ce parti politique est guidée par une mission sacrée, « celle de transmettre à nos enfants une société plus juste, plus libre, plus solidaire, pour tout dire un Congo réellement démocratique et prospère dans un environnement préservé et un monde viable ».