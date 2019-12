Sénégal: L'APS, "un puissant levier" d'information (Abdoulaye Diop)

Dakar — L'Agence de presse sénégalaise (APS) qui célèbre ses 60 ans reste "un puissant levier" dans un contexte numérique marqué par la désinformation, a souligné mardi le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop.

"L'APS, en tant que grossiste de l'information, représente assurément un puissant levier, un relai irremplaçable, fiable et crédible de l'information en particulier dans un contexte numérique marqué par la désinformation", a-t-il déclaré.

Abdoulaye Diop s'exprimait ainsi à l'occasion de la cérémonie de célébration des 60 ans de l'APS, agence créée le 02 avril 1959 sur ordonnance du président du Conseil d'alors, feu Mamadou Dia.

L'évènement a été marqué par une exposition retraçant l'histoire de l'agence, le baptême de la salle de rédaction qui porte désormais le nom de feu Alpha Sall, un ancien de la maison, et un panel sur le thème : "les enjeux de la mutation institutionnelle et le nouveau paradigme de la digitalisation".

L'APS, "c'est soixante ans de mission de service public", a salué le ministre, soulignant que dans cette "trajectoire historique", elle a traversé plusieurs péripéties et connu plusieurs générations de journalistes, administratifs et techniciens talentueux.

"Depuis soixante ans, elle a toujours suivi et relayé, par ses supports, les informations au niveau local, national et international, dans la diversité et le pluralisme, aussi bien au plan économique, politique, social, culturel, sportif et environnemental", a-t-il ajouté.

Cette "posture constante" que les institutions, le secteur privé, la société civile, le monde du sport, des arts et de la culture, entre autres, "trouvent largement leur compte dans les productions" de l'APS, lesquelles constituent selon lui, "une source intarissable d'informations".

Il a par ailleurs souligné que "malgré la situation financière de plus en plus difficile des agences de presse africaines en général, l'Etat sous l'impulsion du chef de l'Etat, Macky Sall, a régulièrement doté l'APS de ressources financières à la poursuite de son travail de collecte, de traitement et de diffusion de l'information".

Toutefois, pour inscrire l'agence dans une trajectoire de développement, il lui faut aller vers la restructuration et la modernisation, a-t-il soutenu.

"Pour matérialiser cette volonté politique du chef de l'Etat, nous avons pris, en rapport avec la tutelle financière, toutes les dispositions nécessaires qui ont abouti à l'adoption du projet de loi portant création de la société nationale SN-APS", a-t-il indiqué, assurant que cette loi devrait être bientôt votée par l'Assemblée nationale.

Il a dans la même veine, salué "les efforts de redressement, de créativité et d'innovation de l'agence, notamment en mettant en place une nouvelle plateforme plus attractive et mieux adaptée, pour être en phase avec l'évolution des technologies numériques".

Ces efforts sont le résultat d'un "travail de dur labeur engagé avec autant de difficultés que de réussites.", a pour sa part déclaré le directeur général de l'APS, Thierno Birahim fall.

"Malgré de réels obstacles, l'APS n'a jamais courbé l'échine et a pu se distinguer dans l'espace francophone selon plusieurs sondages, comme la meilleure agence de sa catégorie", a-t-il salué.

Il a ainsi invité les députés à adopter avec le projet de loi portant création de la société nationale SN-APS, afin de donner à l'Agence la place qu'elle "mérite dans le paysage médiatique national".