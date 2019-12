Ile Maurice: Fruits d'été - Une campagne d'abattage des chauves-souris in extremis ?

«Le nombre de chauves-souris a quadruplé. C'est un énorme problème», déclarait le ministre de l'Agro-industrie, Maneesh Gobin, samedi dernier, lors de l'exposition agricole organisée par son ministère.

Comme solution, le gouvernement a donc opté pour une autre campagne d'abattage de la roussette. Une annonce qui choque certains, puisqu'il y a un mois, les hauts fonctionnaires du même ministère, en réponse aux questions de l'express, avaient expliqué pourquoi l'abattage ne serait pas effectué cette année. C'était le 24 novembre. Le ministère de l'Agro-industrie et le Food and Agricultural Research and Extension Institute avait organisé un atelier de travail sur les nuisances qui affectent les cultures vivrières.

Profitant de l'occasion, nous avions posé des questions à deux hauts cadres du ministère concerné, notamment le Senior Chief Executive (SCE), Boyrazsingh Boyramboli, et le directeur de l'Agricultural Services du ministère, Veer Abhimanyu Punchoo. «Elle s'est rapprochée de la civilisation parce qu'elle doit trouver de la nourriture et la ramener à temps dans son habitat. Ce qui l'a poussée à construire son habitat plus près des sources de nourriture, qui se trouvent être les arbres fruitiers. C'était plus facile de les contrôler lorsque nous avions déjà identifié leur habitat. À présent, il faut recenser d'autres endroits», avait expliqué Boyrazsingh Boyramboli qui voulait faire comprendre pourquoi l'abattage ne serait pas possible cette année.

Jusqu'à la fin de décembre

Pourtant, en sus de la déclaration du ministre le weekend dernier, le ministère a émis un communiqué pour prévenir de la campagne d'abattage dans les forêts et vergers commerciaux entre 17 heures et 6 heures, jusqu'à la fin du mois de décembre. Nous avons tenté de recontacter les deux hauts cadres du ministère. Le SCE, n'étant pas disponible au moment où nous l'avons contacté au ministère, nous a demandé, par le biais de sa secrétaire, de nous tourner vers Veer Abhimanyu Punchoo. Ce dernier nous a expliqué qu'il reprenait tout juste le travail et qu'il avait appris l'existence de cette campagne d'abattage dans les journaux.

Nous comprenons que la décision a été prise au plus haut niveau. Le ministre Gobin, répondant justement aux questions de la presse, samedi, expliquait qu'il était dans l'intérêt de la conservation que cette campagne d'abattage soit menée par les autorités. «Je suis d'accord qu'il s'agit d'une espèce protégée. Mais nous n'avons pas eu de cyclones depuis longtemps. Ce sont les cyclones qui garantissent que la population des chauves-souris reste raisonnable. Nous devons comprendre que les planteurs se trouvent dans une situation de détresse», a-t-il précisé.

Le ministre a aussi rajouté une mise en garde qui n'est pas à prendre à la légère. «Zour sa planter-la ankoler, li pran lalwa dan so lamé, lerla ki pou éna problem», a lancé Maneesh Gobin.