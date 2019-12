Ile Maurice: Solidarité - La Sentinelle et Caritas soutiennent les démunis

Comme chaque année, le groupe La Sentinelle et Caritas se sont rendus à l'église St-Malo, à Baie-du-Tombeau, hier, pour venir en aide aux personnes démunies de la région. Des denrées non périssables comme le lait, le sel, la farine, entre autres, ont été distribuées.

Une trentaine de familles présentes ont bénéficié de cette aide. Elles se disent «soulagées» par cette initiative, qui leur permet de fêter cette période de fin d'année tout comme d'autres familles. Notre équipe était aussi présente dans d'autres localités de la région, notamment au Foyer Père Laval et à Roche-Bois.

Catherine Calcutta, 21 ans, femme au foyer, a témoigné de son calvaire en tant que mère de quatre enfants. «Comme mon mari est le seul salarié de la maison, c'est assez difficile de joindre les deux bouts et de faire bouillir la marmite. Mais avec la distribution de ces produits alimentaires, ma famille et moi sommes soulagées.» Elle se réjouit de cette activité sociale.

Une autre bénéficiaire, Grace Francoeur, 25 ans, femme au foyer et mère de quatre enfants, s'est dit heureuse et satisfaite de cette aide. «Les provisions offertes ne sont toutefois pas suffisantes mais c'est toujours quelque chose au lieu de rien.»

Le président du conseil d'administration de La Sentinelle, Philippe Forget, dans son allocution aux habitants, a déploré que «ceux qui sont dans une position favorable ne subviennent pas impérativement aux besoins des personnes en difficulté». C'est fort de cette idée que son équipe et lui contribuent à soulager les personnes démunies. D'ajouter «qu'il faut la volonté pour avancer dans la vie et c'est un grand soulagement pour nous tous aujourd'hui car nous vous donnons un coup de pouce dans votre vie de tous les jours».

Le directeur général de La Sentinelle, Denis Ithier, a souligné que l'entreprise est consciente que ces personnes sont en souffrance et qu'elles ont besoin d'un soutien. À travers cette initiative, ces personnes vulnérables ne se sentiront plus différentes des autres et elles pourront célébrer en cette période festive comme il se doit.

Par ailleurs, le directeur des Ressources humaines, Areff Salauroo, a fait valoir «qu'au sein de l'entreprise, on a demandé aux employés de contribuer et aujourd'hui c'est une grande satisfaction de voir un sourire sur les lèvres de ces personnes qui pourront fêter Noël et le Nouvel An».

Le président de Caritas, Cyril Andony, a exprimé sa gratitude et a tenu à remercier La Sentinelle pour sa générosité.