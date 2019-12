Madagascar: Ketrika.com - « Vente en ligne et non vente sur Facebook »

« Toutes les commandes seront honorées. Il n'y a rien à s'inquiéter », a rassuré le promoteur de la plate-forme numérique ketrika.com.

Cette réponse fait suite à la vente numérique des tickets du spectacle du groupe AmbondronA pour le 29 décembre prochain, et qui a connu une grogne auprès de certains usagers. « Les transactions du premier jour se sont accrues d'une manière importante. Le mode de paiement étant via mobile money, certaines notifications n'étaient pas arrivées en temps réel. Par conséquent, des livraisons ont été retardées et des utilisateurs se sont inquiétés. L'équipe de la plate-forme s'excuse d'ailleurs pour cette perturbation », a expliqué notre interlocuteur.

Une version qui arrive à point nommé face aux rumeurs qui ont circulé comme une trainée de poudre sur la toile. « Que les gens se rassurent, toutes les commandes seront honorées. Nous les avons toutes bien enregistrées mais seule, la gestion des livraisons a connu une perturbation. Jusqu'à hier, 752 billets de réservation, 100 billets premium et environ 125 billets simples sont arrivés à destination. » La plate-forme a pris des leçons pour améliorer son service et pour faciliter l'utilisation, la notion de jetons a été supprimée et il suffit maintenant de quelques clics pour passer commande et la livraison se fait le lendemain.

Ketrika.com fait partie des premières plate-formes numériques de vente en ligne depuis sa création en 2018. Pour certains, la « vente en ligne » rime encore avec « vente sur FB ». Ce qui n'est pas le cas pour ketrika.com qui est munie d'un système sécurisé et d'une équipe forte en background pour la gestion, selon les explications.