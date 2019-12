Soudan: Chef de la justice rencontre l'ambassadrice du Canada et la délégation de la MINUAD

Khartoum — Mme Nimat Abdallah Mohamed Khair, Chef de la justice a rencontré mardi l'envoyée spéciale du président canadien pour les affaires des enfants et des femmes qui est aussi l'ambassadrice de son pays à Khartoum, Jaclyn O'Neil.

Au cours de la rencontre, Nimat et l'envoyée canadienne ont discuté des moyens de renforcer les relations judiciaires entre les deux pays.

L'ambassadrice canadienne a remercié Mme Nimat pour la réception chaleureuse et l'a félicitée pour sa nomination en tant que première femme à occuper le poste de juge en chef en Afrique de l'Est et 5e femme en Afrique à occuper ce poste.

Jaclyn a affirmé l'importance de la formation des juges soudanais afin de maintenir l'état de droit, saluant la visite de l'envoyée canadienne et le rôle du gouvernement canadien pour soutenir le Soudan.

Elle a expliqué que l'objectif actuel de la magistrature au Soudan est de renforcer les capacités et la formation des juges, en particulier en anglais.

D'autre part, la chef de la justice a accueilli une délégation de la MINUAD présidée par le chef de son bureau pour l'état de droit et a examiné la coopération dans les domaines de la formation, la mise en place de tribunaux et la réactivation des programmes de formation dans les zones rurales et urbaines.

Le chef du Bureau de l'état de droit de la MINUAD a affirmé que la MINUAD était disposée à fournir un appui au Soudan dans les domaines de la formation et du renforcement des capacités pour garantir l'état de droit.