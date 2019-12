Burkina Faso: Santé sexuelle et reproductive - A la découverte du préservatif féminin

Ils sont nombreux à avoir déjà entendu parler du préservatif féminin. Mais le connaissent-ils réellement ? des personnes interrogées, très peu ont affirmé avoir déjà vu ou manipulé ce dispositif intra vaginal.

Qu'est-ce qui justifie cette méconnaissance ? Quelle est la particularité de cette capote et quels peuvent être ses avantages ? Où peut-on s'en procurer et quel en est le prix ?

D'après la spécialiste que nous avons rencontrée, hier mardi 17 décembre 2019 à Ouagadougou, le préservatif féminin est plus efficace que le masculin et permet d'éviter certains désagréments liés à la sexualité, notamment la perte de l'érection. A l'en croire, ceux qui l'ont utilisé ne peuvent plus s'en passer.

Dès l'entame de notre entretien, la spécialiste en populations-clés VIH Ramata Diallo n'a pas manqué d'attirer notre attention sur les avantages liés au préservatif féminin qui peut être porté huit heures avant l'acte sexuel. Dans les zones où il y beaucoup de viols par exemple, il permet à la gent féminine de se protéger.

Etant également plus fin, il offre plus de sensation surtout que l'intérieur est lubrifié et donne l'impression qu'il n'y a pas de barrière. De plus, la matière utilisée cause moins d'allergies que le latex contenu dans le condom masculin.

« Aux hommes qui n'aiment pas porter de préservatif, soit parce que ça coince, soit parce que l'érection tombe quand ils suspendent les préliminaires, ce type de capote est alors conseillé.

« Il convient aux hommes d'un certain âge qui perdent facilement l'érection... et protège contre certaines infections et irritations de la paroi vaginale interne causées par les mouvements de va-et-vient », a expliqué le Dr Diallo, psychologue de formation.

Si l'on se réfère aux résultats de nos recherches, le préservatif féminin, qui s'adapte à toutes les formes de vagin, peut être utilisé dans différentes positions pendant les règles et lors de la grossesse. N'étant pas composé d'hormones, il n'interfère pas avec le système hormonal.

Au Burkina Faso, il n'est pas très connu. C'est le constat fait par les spécialistes sur le terrain. « Il n'y a pas longtemps, nous avons organisé une formation avec des acteurs ayant un niveau universitaire, et parmi eux, plus de la moitié n'avait jamais vu ce préservatif.

Il y a un effort à faire à ce niveau », a indiqué la consultante indépendante que nous avons interrogée.

S'agissant des raisons qui expliquent cela, notre interlocutrice a évoqué plusieurs facteurs, s'attardant d'abord sur le prix : en effet, pendant que les condoms masculins sont vendus quatre à 100 F CFA, l'autre coûte 100 francs l'unité.

En plus de cela, il y a le problème de la disponibilité au niveau des revendeurs, sans compter la difficulté à le porter (lire encadré). Certaines personnes parlent aussi du bruit causé par les mouvements. « Ce sont des préjugés liés aux premiers modèles qui avaient été mis sur le marché.

Les choses ont beaucoup évolué, c'est une nouvelle génération de condoms qui est produite et, selon les témoignages que j'ai reçus dans mon métier, je peux vous dire que la plupart de ceux qui l'ont utilisé ne peuvent plus s'en passer », a souligné Ramata Diallo avant d'ajouter : «

Personnellement, je pense que c'est beaucoup plus efficace que l'autre. Les risques de déchirure n'existent pratiquement pas. Il y a des femmes qui ont des problèmes de lubrification et qui utilisent de la vaseline ou du beurre de karité pour éviter d'avoir des irritations.

Pourtant ces produits fragilisent le préservatif masculin qui peut alors se déchirer ». A l'en croire, le seul problème, c'est qu'au moment de la pénétration, la femme doit diriger l'homme pour qu'il ne passe pas à côté. Aussi, il est conseillé aux couples qui veulent éviter les grossesses et qui utilisent le préservatif (féminin ou masculin) d'opter pour une double contraception.

Le préservatif féminin est une petite gaine en caoutchouc en nitrile ou en polyuréthane munie de deux anneaux souples à chacune de ses extrémités (un anneau intérieur, plus petit, et un anneau extérieur, plus grand).

Généralement lubrifié et à usage unique, il s'introduit dans le vagin avant le rapport sexuel pour empêcher le passage des spermatozoïdes et les contacts entre les fluides sexuels des deux partenaires. Il est donc à la fois un contraceptif et un moyen de protection contre toutes sortes de maladies sexuellement transmissibles (MST).

Comment placer un préservatif féminin

Avant toute chose, les spécialistes recommandent de se laver les mains et d'en vérifier la date de péremption. Une fois l'emballage ouvert, la femme devra s'installer dans une position confortable (allongée, accroupie, debout avec une jambe levée en équerre, etc.).

Pincez l'anneau intérieur, le plus petit, entre le pouce et l'index, puis insérez-le dans votre vagin le plus au fond possible.

L'anneau intérieur est correctement positionné lorsqu'il est contre le col de l'utérus ; quant à l'anneau extérieur, il doit se trouver à l'extérieur du vagin et doit recouvrir les organes génitaux externes comme le clitoris et les grandes lèvres.

Il peut être placé juste avant le rapport sexuel ou plusieurs heures avant. Vous pouvez vous entraîner à le mettre et chercher la position la plus confortable pour vous habituer à bien le placer.

Si vous voulez retirer le préservatif à la fin, il vous suffit de tourner l'anneau externe sur lui-même pour empêcher le sperme de couler dans le vagin et tirer délicatement le condom pour l'extraire. Il est conseillé de le jeter dans la poubelle et non dans les toilettes.

N'utilisez jamais un préservatif masculin et un féminin en même temps. Le frottement pourrait déchirer l'un des deux et ne plus vous protéger.