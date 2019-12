Ile Maurice: Assises de l'environnement - Critiques pertinentes et propositions

Manque de législation et application des lois existantes, chevauchement des responsabilités des institutions existantes, manque de communication entre les acteurs nationaux, mauvaise planification urbaine, manque de responsabilité du public.

Ou encore des lacunes au niveau du financement ou de la fiscalité environnementale ainsi qu'un écosystème (marin et terrestre) en surchauffe face au développement. Ce sont là autant de problèmes déplorés par Kavy Ramano, le ministre de l'Environnement, lors de la clôture des Assises de l'Environnement, au Caudan Arts Centre, hier, mardi 17 décembre. Après les débats organisés les 16 et 17 décembre, les divers rapporteurs ont présenté les suggestions des organisations non gouvernementales (ONG), des jeunes activistes et des représentants du privé, entre autres. Ces sessions ont contribué à des «critiques pertinentes et des propositions innovantes», selon Kavy Ramano.

Parmi les propositions: le renforcement de l'application des lois et du cadre législatif et institutionnel, la promotion d'une culture de proximité avec le public, une planification urbaine intégrée de l'environnement, une approche plus démocratique et ouverte aux ONG, un renforcement de capacité, un changement de paradigme au quotidien tel que la ségrégation des déchets. Par conséquent, le ministre de l'Environnement a assuré que ces idées ne seront pas mises au placard mais vont être décortiquées et analysées en profondeur.

Ces points proposés ne seront pas considérés uniquement pour une National Environmental Strategy 2020-2030, mais aussi pour le prochain Budget. «Je suis d'accord que bon nombre de thèmes dépassent le cadre de l'environnement. Néanmoins, je vais personnellement m'engager à analyser les progrès. Les Assises sont un processus de consultation qui s'étalera sur les semaines à venir», a déclaré Kavy Ramano. Pour ce qui est des propositions omises, les parties prenantes et le public sont invités à formuler leurs suggestions sur les différents thèmes abordés sur une adresse électronique du ministère. Cette démarche sera possible jusqu'à 15 janvier 2020.

Pour rappel, les thèmes abordés durant ces deux jours ont été les zones côtières et l'environnement marin, la biodiversité et les ressources naturelles, la lutte contre la pollution, la culture environnementale, la gestion des déchets, l'urbanisme et la politique environnementale, le changement climatique et le contrôle des déchets plastiques. Les rapports thématiques sur ces sujets seront bientôt disponibles sur le site web du ministère de l'Environnement.