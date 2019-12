Ile Maurice: Fabrice Konan - «Visa cible les clients aisés et une société sans espèces»

interview

Pourquoi lancer cette campagne à Maurice ?

La campagne adresse une offre aux clients aisés et elle sera en vigueur jusqu'au 12 mars 2020. Maurice est un de nos marchés clés, friand de privilèges qui démontre une tendance de croissance importante de la carte premium. On souhaite, par conséquent, faire un rappel des bénéfices de nos cartes premium pour encourager encore plus leur utilisation.

Comment le marché mauricien est-il important pour Visa Inc. ?

Maurice est l'une des économies les plus dynamiques du continent africain, no 2 en termes de PIB par habitant, une démocratie stable, un leader politique au niveau de l'Union africaine et du COMESA. Maurice est pour nous, malgré sa petite taille en termes de superficie géographique, un marché qui va et dont les avancées vont transparaître sur d'autres marchés africains.

Où en est le pays concernant le cashless et comment Visa voit sa progression ?

Un bon nombre de cartes sont disponibles à Maurice, ce qui est déjà un bon véhicule pour promouvoir le cashless. Mais le défi est de pouvoir inciter la population à utiliser la carte et non à la garder dans le portefeuille. Nous avons une responsabilité dans ce domaine-là avec nos partenaires : les banques. Il faut qu'on assure l'accessibilité à la carte et que les gens sachent qu'ils peuvent payer avec leurs cartes aux différents points de vente.

Dans toutes les grandes agglomérations, nous avons des machines mais pas chez les petits commerçants. On continue donc à investir pour aller dans cette di- rection. Ce travail est fait en collaboration avec les banques et de nouveaux acteurs appelés Fintech qui sont prêts à proposer des solutions pour donner l'accessibilité à des accessoires de paiement sécurisé, fiable et pratique.

Votre venue ici démontre donc que nous allons dans le bon sens ?

Maurice a une régulation assez forward-looking où l'on essaie d'adopter des initiatives qui ont marché ailleurs. Visa Inc. n'est peut-être pas très visible, mais on travaille toujours avec nos partenaires mauriciens sur les objectifs communs pour essayer de pousser le cashless le plus loin possible dans l'économie mauricienne. Toutes les études démontrent que digitaliser une économie va avoir un impact positif.

En deux mots

Sa mission est de connecter le monde à travers un réseau de paiement numérique pour particuliers et entreprises. Son réseau de traitement global avancé, Visa-Net, fournit des paiements sécurisés à travers le monde et peut gérer plus de 65 000 messages de transaction par seconde. Ce qui fait que Visa Inc. a été classée première en 2019 au «Global 2000 Best Regarded Companies» du magazine «Forbes» et aussi dans la catégorie des services financiers aux consommateurs. Par ailleurs, le trio Visa Signature, Infinite et Platinum - permet aux utilisateurs d'accéder à des offres et avantages VIP comme un service de conciergerie gratuit et des privilèges dans le réseau mondial Visa Luxury Hotel Collection ; des forfaits de sports et divertissements exclusifs ainsi qu'une série de services personnalisés.

La carte Visa signature lancée

C'est fait. La MCB vient d'agrémenter sa panoplie de cartes avec l'introduction de la Visa Signature à Maurice. Et devient ainsi la première banque à lancer cette carte d'exception. Visa Signature donne droit à plusieurs avantages, que ce soit à Maurice et à travers le monde. Elle donne ainsi accès à plus de 800 salons d'aéroports (lounges) au détenteur de la carte, incluant six entrées gratuites par an. Pour une paix d'esprit lors des voyages, la carte offre une couverture d'assurance voyage pouvant aller jusqu'à USD 750 000. Cette couverture est offerte non seulement au détenteur de la carte, mais aussi à sa/son partenaire, à ses enfants, à ses parents ou encore à ses beaux-parents.

Cette carte de crédit donne aussi accès au service de conciergerie de Visa à travers lequel le client peut, par le biais d'un appel ou d'un courriel, réserver son billet d'avion, sa table au restaurant ou encore louer une voiture avec des remises. En profitant du réseau Visa Luxury Hotel Collection, le détenteur de la Visa Signature bénéficie de tarifs préférentiels dans plus de 900 adresses prestigieuses, comprenant notamment des hôtels et stations balnéaires de renom. Commentant le lancement de la carte Visa Signature à Maurice, Fabrice Konan, Country Manager de Visa à Maurice, souligne que «la MCB est un client que nous apprécions et qui offre une variété de produits Visa à ses clients.

La nouvelle carte Visa Signature est le dernier ajout à la gamme de produits de la MCB et une première à Maurice. Cette carte a été créée pour une clientèle à hauts revenus et s'adresse aux clients premium qui voyagent, en leur offrant une panoplie de services et d'avantages qui reflètent et améliorent leur mode de vie». De son côté, Stephanie Ng TseungYue, Head of Cards de la MCB, estime que cette carte s'intègre parfaitement à la proposition premium existante car elle répond aux besoins d'un segment de la clientèle qui s'attend à obtenir des services et facilités d'exception.