Madagascar: OIT - Seconde rencontre du RJSET

Les participants à la rencontre de Toamasina. Photo RJSET

Le Bureau de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) Antananarivo bénéficie aujourd'hui de l'appui de son Réseau National de Journalistes Dynamiques et Spécialisés dans les Domaines de l'Emploi et du Travail (RJSET), qui l'accompagne dans toutes ses activités de promotion de l'agenda du travail décent depuis sa mise en place en décembre 2015.

L'importance donnée à l'agenda du travail décent a permis la prise de décisions et l'adoption de mesures concrètes, notamment sur l'emploi des jeunes, la recherche et l'innovation, la lutte contre le travail des enfants, la migration du travail, la promotion de l'approche HIMO et la promotion du travail décent dans l'économie informelle et l'économie rurale.

Renforcement de capacités. Lors du dernier atelier qui s'est Mahajanga au mois de février 2019, tous les membres ont été unanimes sur le fait que les rencontres des membres du RJSET sont très importantes, car elles s'inscrivent dans le renforcement de leurs capacités à promouvoir l'agenda du travail décent dans le pays. L'OIT a donc appuyé une deuxième rencontre qui a eu lieu a Toamasina du 18 au 22 novembre 2019, afin de permettre à ces journalistes de finaliser leur statut, définir ensemble leur plan d'actions pour l'année 2020 qui sera marquée entre autres sur la célébration du 5ème anniversaire de la création du RJSET et également la mise à jour de la connaissance du réseau sur les domaines d'intervention de l'OIT et plus particulièrement sur l'approche HIMO structurée et ses nouvelles orientations ont été présentées par Holiarivony Ramiarintsoala.

La lutte contre le travail des enfants a été largement abordée sur toutes ses façades à travers les différentes régions, comme la lutte contre le travail des enfants, filière vanille. La lutte contre le travail des enfants dans la filière vanille dans la région du SAVA à travers la mise en œuvre du projet SAVABE OIT a été largement exposée par Jean Pierre Singa, chef de projet. L'élaboration du glossaire sur la migration du travail dans le cadre du projet Media Reframe s'est poursuivie. Près de 50 journalistes avec la cooptation des nouveaux membres issus de 15 régions de l'île ont participé activement à cette rencontre dans le Grand Port.