Madagascar: Objectifs du développement durable - La construction d'une école verte en vue à Sabotsy Namantoina

Une école primaire basée surtout sur l'environnement dans la commune de Sabotsy Namantoina, district d'Ambatolampy.

C'est le premier projet fruit de la récente collaboration entre deux organisations non gouvernementales : le Réseau Fivoarana Développement (RFD), présidé par Bearisoa Rakotoniaina, et la Humanity Foundation Madagascar (HFM), dirigée par un opérateur indien, Mohammed Shabbir, ayant pignon sur rue à Antananarivo. Une collaboration qui entend contribuer au développement du pays en mettant en exergue l'importance de l'environnement dans le processus en question. Effectuée lundi dernier, la signature de la collaboration attend atteindre une bonne partie des objectifs du développement durable (ODD) définis par les Nations-Unies, notamment ceux qui sont liés à l'éducation, à la pauvreté, aux inégalités, au climat, à la dégradation de l'environnement, à la paix et à la justice. Pour ce faire, la HFM sera présente à Paris lors d'une manifestation organisée par le RFD en juin 2020.

Soit lors de la célébration du 60ème anniversaire de l'indépendance de Madagascar dans la capitale française, avec le soutien - pour la première fois - de l'Ambassade malgache à Paris. Et pour donner plus d'éclat au programme, Bearisoa Rakotoniaina vient d'inviter les différents départements ministériels, comme ceux des Affaires étrangères, de l'Environnement, de la Culture et la communication, de l'Industrie et de l'artisanat, ainsi que l'Université d'Antananarivo et la Mairie de la capitale. Il conviendrait de dire que le principe de l'école verte a été appliqué depuis un certain temps par certaines organisations œuvrant dans la protection de l'environnement, mais à petite échelle. Il serait pourtant intéressant d'étendre - voire d'intégrer - ce principe dans le programme d'éducation malgache, étant donné que nous sommes en plein dans l'ère des questions relatives aux enjeux climatiques.