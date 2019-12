Madagascar: Football - Arizaka Rabekoto Raoul - « La nouvelle marche à suivre sortira de la Conférence nationale »

interview

Expédiant comme il le dit les affaires courantes, le président de la Fédération Malgache de Football, Arizaka Rabekoto Raoul, se contente d'observer le monde du ballon rond à Madagascar. Un round d'observation nécessaire pour ne pas commettre des erreurs , et choisir les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Le tout avec ce franc parler qui lui est habituel. Jugez-en plutôt.

Le football malgache reprend du poil de la bête avec les moins de 20 ans, filles et garçons. Quel effet cela vous fait ?

« Il ne faut pas trop vite s'enflammer car tout est relatif. Le score de 16 à 0 des filles au tournoi de l'UFFOI est certes très bien mais cela ne veut pas dire grand-chose car au classement FIFA du football féminin, nous sommes juste devant l'Ile Maurice à la 154e place.

Je ne nie pas que cette performance à Maurice montre qu'on a désormais la relève pour peu qu'on lui donne les moyens de ses ambitions, mais il faudrait encore se battre pour espérer tenir tête aux meilleures nations ne seraient-ce qu'africaines.

Quant aux garçons qui terminaient à la quatrième place au Cosafa Cup en se faisant battre en demies par les Sud-Africains aux tirs au but, cette défaite montre les lacunes de l'entraîneur. Quand on mène 2 à 0 au score et qu'on se fait rattraper dans le dernier quart d'heure, cela met à jour l'inexpérience de l'encadrement que je trouve encore immature. Mais qu'on ne dit surtout pas que ces jeunes joueurs n'ont pas du talent, bien au contraire, mais ils ont tout juste besoin de matches internationaux pour s'épanouir. Il leur faut donner une chance de franchir un autre palier et non faire table rase de ce groupe comme certains s'acharnent à le proposer en révélant une longue liste d'expatriés de moins de 20 ans. Ce n'est pas comme cela qu'on doit procéder. »

Vous avez donc des propositions à faire ?

« J'aurais bien voulu mais ce serait encore mieux d'attendre les résolutions de la Conférence Nationale qui va se tenir les 28 et 29 janvier 2020. La nouvelle marche à suivre sortira de cette conférence nationale où on va entendre toutes les doléances et les propositions de solution des gens de bonne volonté issus des quatre coins de l'île. Et ce n'est pas tout car le 30 ou 31 janvier, la FMF va tenir un stage de formation pour les Secrétaires Généraux de toutes les ligues, ainsi que tous les cadres qui gravitent autour pour une meilleure gestion du football à Madagascar. Et ce n'est qu'après qu'on pourra parler de vrai développement du football. »