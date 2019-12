Madagascar: Manifestations des étudiants - Quatre arrestations à Ambohipo et à Ankatso

Hier, le campus universitaire d'Ankatso a été de nouveau le théâtre d'un chaos total.

La grève estudiantine a tourné en véritable pagaille. Dès 8h du matin, une foule d'étudiants s'est déjà rassemblée sur l'esplanade de l'université, munis de banderole réclamant des revendications déjà connues comme « Nous voulons étudier », « Laissez-nous étudier ». Parallèlement à ce mouvement, d'autres étudiants ont manifesté au niveau des cités universitaires d'Ankatso et Ambohipo. Ces gens-là, des étudiants également (dit-on), ont déclaré être solidaires avec leurs pairs d'Ankatso. En espérant qu'ils sont solidaires avec leurs professeurs (le Seces déjà en grève), ils ont également pris la décision de descendre dans la rue. Les revendications concernent le règlement des problèmes au niveau des infrastructures des cités universitaires, l'absence de concertation entre les étudiants et les responsables, et aussi le manque de dialogue dans la conduite des affaires relatives à la gestion des cités universitaires.

Ce problème de revendications qui aurait dû être géré dans le calme a complètement dégénéré. Les forces de l'ordre de l'Emmo Reg (Etat-major Mixte Opérationnel de la Région Analamanga) ont été obligées d'intervenir à Ankatso et à Ambohipo pour mater les mouvements des étudiants mécontents contre les mesures prises par les autorités universitaires, voire le ministère de tutelle. On dirait que les forces de l'ordre ont été déjà informées que les étudiants allaient descendre dans la rue. Vers 8h du matin, des camions et des voitures pick-up étaient déjà sur les lieux pour anticiper les actions.

A ce moment, comme si c'était déjà prévu, des groupes d'étudiants sont descendus d'Ankatso II pour rejoindre le même endroit, soit au terminus des taxi-be de la ligne 119. Une fois sur les lieux, les étudiants ont commencé à jeter des pierres contre les forces de l'ordre.

Pour se défendre, ces derniers ont lancé des bombes lacrymogènes et tiré des balles à blanc (un témoin l'a confirmé). Heureusement, aucun blessé ni perte de vie n'a été déclaré. Par contre, les forces de l'ordre ont réussi à interpeller quatre individus suspectés d'être des fauteurs de trouble, trois à Ankatso et un à Ambohipo. Les mêmes faits risquent de se reproduire aujourd'hui puisque les étudiants non contents comptent poursuivre leurs revendications.