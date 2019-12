Madagascar: Rock - Spirity débarque à l'AFT

Le groupe Spirty à découvrir à l'Aft le 22 décembre.

Le groupe de métal Spirity sera sur la scène de l'Alliance française d'Andavamamba dimanche à partir de 15 h. Nouveau venu dans ce domaine, le groupe a débuté en 2015. Il fait donc partie de la nouvelle génération, ce qui se remarque dans leur style musical. Mais, à tendre encore plus l'oreille, ce rock band n'a pas oublié les approches plus « old ». C'est ce grand écart entre les époques qui donne matière à réfléchir en entendant cette formation. Un risque à prendre quand il y a encore quelques années, la guerre des styles a un peu mis à mal le rock malgache. Les temps ont maintenant changé.

Grâce à des groupes comme Spirity, tout le monde a trouvé son compte. Pour s'en assurer, les titres comme « Always rock », dans un genre plutôt instrumentalisé, ou « JodasyIskariota », fait d'un texte forgé dans les souffres de l'enfer, ont rallié les amateurs de métal d'Antananarivo et d'ailleurs. Malgré leur début assez tardif, les quatre membres du groupe : Alfred, Zatovo, Hanitso et Didi, ont déjà acquis le respect de leurs ainés. Spirity a déjà partagé la scène avec Iraimbilanja et Green à Antsahamanitra cette année. Les collaborations ont aussi été nombreuses, pour ne citer que Samar, Rheg, Hornstone...