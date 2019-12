Madagascar: Soirée - Herwell's Callan et Nougat en collaboration

L'autodidacte Nougat dans ses œuvres

Le Point d'Exclamation Lounge Bar s'est étoffé des deux Dj's les plus prometteurs de la Capitale actuellement afin d'assurer ses soirées dancefloor du vendredi et samedi. D'ailleurs, depuis le début du mois, les noctambules sont séduits par la formule : remettre au goût du jour les ambiances clubbings qui ont fait la renommée des nuits tananariviennes. Hery Bruno Ralaivelombolatiana dans le civil, plus connu sous le pseudonyme de Herwell's Callan, développe, « je suis dans ce domaine depuis l'âge de quatorze ans. Mais je suis entré dans le milieu professionnel à seize ans ».

Désormais, il est l'un des maîtres des platines attitrés de ce lieu huppé de la Capitale. A côté de lui se trouve Hery Fitahiana Rasamuelson, ou Nougat. Jeune autodidacte, il fait partie d'une équipe déjà rodée dans le milieu de l'animation. « Vers la fin du mois de décembre, nous allons sortir un album », met-il en avant. C'est rare un album sorti par des architectes de sons. Puisque le cliché veut qu'un Dj se limite au mixage. Ensuite, les deux Djs se lancent, « nous allons travailler en équipe, des fois ce sera à l'un d'animer en premier ensuite à moi, ou vice versa ».

A l'heure où les célébrations de la Saint-Sylvestre semblent ne pas se bousculer, le Point d'Exclamation préfère offrir des soirées festives et conviviales. Pour la petite histoire, Herwell's Callan et Nougat sont les gagnants d'un concours de Djs lancé par la maison, afin de trouver des pépites. Quand Nougat débarque avec un masque derrière les platines, la nuit s'enflamme. Ou quand son collègue fait dans l'électro soft, l'ambiance s'électrise. Le point commun de ces deux manieurs de sons, c'est de savoir distiller leur feeling aux noctambules. Et cette manière assez singulière de capter les besoins sonores de l'assistance.

Pour les soirées du 24 décembre, « Nous allons proposer des chansons surprises. Ensuite, comme la thématique est Noël, alors cela va un peu tourner autour. Pour la Saint-Sylvestre, ce sera la fête. Comme c'est le dernier jour de l'année », conclut Herwell's Callan.