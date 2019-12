Algérie: Une cache d'armes et de munitions découverte

Alger — Une cache contenant des armes de guerre et des munitions a été découverte mardi près de la bande frontalière sud à Bordj Badji Mokhtar/6eRM par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), a indiqué le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la sécurisation des frontières, grâce à l'exploitation de renseignements, et lors d'une patrouille de fouille et de recherche menée près de la bande frontalière sud à Bordj Badji Mokhtar/6eRM, un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert, ce jour 17 décembre 2019, une cache d'armes et de munitions", a souligné le MDN.

La cache découverte contenait "(02) mitrailleuses lourdes de calibre 14.5 mm, (01) lance-roquettes de type RPG-2, (01) fusil semi-automatique de type Simonov, (01) fusil à répétition, (01) canon pour mitrailleuse de type FM, (03) obus de calibre 100 mm, (40) obus de calibre 60 mm, ainsi que (3030) balles de différents calibres", a précisé la même source.

"Cette opération vient s'ajouter à l'ensemble de résultats concrétisés sur le terrain et confirme la grande vigilance et la ferme détermination des Forces de l'ANP mobilisées le long des frontières, à déjouer toute tentative d'intrusion, d'introduction d'armes ou d'atteinte à la sécurité et la stabilité du pays", a affirmé le MDN.