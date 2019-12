Algérie: Mondial des Clubs 2019 - Baghdad Bounedjah a répondu aux attentes

Joueur phare d'Al Sadd, Baghdad Bounedjah était attendu avant la Coupe du Monde des Clubs afin de rééditer les mêmes performances et permettre au club d'aller loin dans la compétition. Au décompte final, l'international algérien a fait son job mais le collectif n'a pas suivi.

Al Sadd, l'équipe organisatrice du Mondial des Clubs, avait pour ambition d'aller le plus loin possible dans le tournoi. L'objectif n'a pas été atteint puisque le club a été éliminé en quarts de finale par Monterrey et largement battu par l'Espérance de Tunis ce mardi pour le match de la 5ème place.

Malgré ces contre-performances, Bounedjah s'est illustré dans les 3 rencontres disputées au cours de la compétition. Un but face à Hienghène Sports, un but et une passe décisive contre Monterrey et un autre but devant l'Espérance.

En résumé, en 3 matchs, le buteur des Fennecs a inscrit 3 buts et délivré une passe décisive. Durant le tournoi, son club a marqué au total 7 buts.

Baghdad Bounedjah a encore une fois prouvé au cours de cette compétition qu'il peut évoluer et être performant au très haut niveau.